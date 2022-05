Ουκρανία: Εκκενώνεται το Αζοφστάλ – Έπεσε η Μαριούπολη

Ολοκληρώνεται η εκκένωση του Αζοφστάλ από τους υπερασπιστές του, κάτι που σημαίνει ότι παύει η αντίσταση από τον τελευταίο θύλακο της Μαριούπολης που είχε απομείνει σε ουκρανικά χέρια, με τις δύο εμπόλεμες πλευρές υποστηρίζουν ότι έχουν επιτύχει το σκοπό τους. Οι Ρώσοι ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν τη Μαριούπολη και οι Ουκρανοί ότι πέτυχαν να καθυστερήσουν την εφαρμογή των ρωσικών σχεδίων, με “μία αντίσταση 83 ημερών που άλλαξε τον ρου του πολέμου”.

Διακόσιοι πενήντα έξι ουκρανοί στρατιωτικοί, ανάμεσά τους 51 τραυματίες, οι οποίοι βρίσκονταν στο πολιορκημένο εργοστάσιο της χαλυβουργίας Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, έφυγαν από αυτό, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το ουκρανικό γενικό επιτελείο. Λίγο αργότερα την πληροφορία επιβεβαίωσαν οι φιλορώσοι αυτονομιστές, οι οποίοι έκαναν λόγο για “παράδοση”, ενώ και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας εξέδωσε σχετική ανακοίνωση. “Κατά το τελευταίο 24ωρο, 265 μαχητές κατέθεσαν τα όπλα τους και παραδόθηκαν, περιλαμβανομένων 51 σοβαρά τραυματισμένων”, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο. Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι όσοι χρειάζονταν ιατρική φροντίδα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο του Νοβοαζόφσκ, μιας πόλης στην ανατολική Ουκρανία.

83 days of Mariupol defense have changed the course of war. Heroic #Azovstal defenders disrupted 🇷🇺 plan to capture 🇺🇦 and uncovered the combat incompetence of 🇷🇺 army.

They are true Ukrainians and we will always be proud of them.

Video of their evacuation from the plant. pic.twitter.com/VO8K0i37ec

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 17, 2022