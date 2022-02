Ουκρανία: Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν στρατιωτικές κινήσεις των Ρώσων στα σύνορα με τη Λευκορωσία

Δορυφορικές φωτογραφίες μιας ιδιωτικής αμερικανικής εταιρείας που δημοσιεύτηκαν αποκαλύπτουν λεπτομέρειες από τους ελιγμούς στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Ουκρανία, πριν από τη διεξαγωγή των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων που έχουν ανακοινωθεί από τη Μόσχα και το Μίνσκ.

Η ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων έχει χαρακτηριστεί από το ΝΑΤΟ ως η μεγαλύτερη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στη Λευκορωσία από τον Ψυχρό Πόλεμο.

Η Ρωσία και η Λευκορωσία έχουν ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με την κωδική ονομασία «Union Resolve 2022» κατά το χρονικό διάστημα από τις 10 ως τις 20 Φεβρουαρίου, με επιχειρησιακά σενάρια ανάσχεσης μιας ενδεχόμενης επίθεσης στα νότια σύνορα της στρατιωτικής συμμαχίας τους.

Η Ρωσία έχει ανακοινώσει κάποιες λεπτομέρειες για τους πυραύλους, αλλά και για τα αεροσκάφη που αναπτύσσει στην περιοχή της άσκησης, αναφορικά με την πραγματοποίησή της.

Η νέα ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων και οι προγραμματισμένες ασκήσεις, λαμβάνουν χώρα σε μία περίοδο κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης, σχετικά με τη μαζική συγκέντρωση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Οι χώρες της Δύσης έχουν κατηγορήσει τη Ρωσία ότι προετοιμάζεται για να εισβάλει στην Ουκρανία, ενώ η Μόσχα αρνείται την ύπαρξη τέτοιων σχεδίων.

New satellite images of Russian military buildup within Belarus, in Yelsk, Rechitsa and Luninets airfield. The images focus on the new troop and equipment deployments, local training activity and the arrival of Su-25 ground attack aircraft. 📸: @Maxar pic.twitter.com/US2Vs2ta7t

