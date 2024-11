Ουκρανία: 1 εκατ. πολίτες χωρίς ρεύμα από τα ρωσικά πλήγματα σε υποδομές ενέργειας – «Κατάπτυστη κλιμάκωση» λέει ο Ζελένσκι

Η Ρωσία εξαπέλυσε την Πέμπτη τη δεύτερη μεγάλη επίθεσή της σε εγκαταστάσεις ενέργειας της Ουκρανίας για τον Νοέμβριο, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο πολίτες στις δυτικές, νότιες και κεντρικές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων.

Η επίθεση, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, προκάλεσε σοβαρές ζημιές στις υποδομές ενέργειας της χώρας καθώς και σε άλλες κρίσιμες υποδομές, με αναφορές για πλήγματα στις περιοχές Λβιβ, Βολίν, Ρίβνε και Χμελνίτσκι στην δυτική Ουκρανία, καθώς και στις περιοχές Μικολάιβ και Χερσώνα στον νότο, και Ζιτόμιρ στο κέντρο της χώρας.

Οι ενέργειες αυτές εντείνουν τις ανησυχίες για παρατεταμένες διακοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια του χειμώνα, με τις θερμοκρασίες στην Ουκρανία να κυμαίνονται γύρω από το μηδέν.

«Μια ακόμα ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones, στοχεύοντας αμάχους και το δίκτυο ενέργειας, προκάλεσε διακοπές ρεύματος σε όλη την Ουκρανία», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, μέσω του X.

Another Russian missile and drone barrage, targeting civilians and energy grid, causing power outages across Ukraine. Putin does not want peace. We must force him into peace through strength. Strength of our air shield, long-range capabilities, and sanctions on his war machine. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 28, 2024



Αξιωματούχοι της Ουκρανίας ανέφεραν ότι αυτή ήταν η 11η σημαντική επίθεση στην ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας από τον Μάρτιο, με τη Ρωσία να έχει καταστρέψει σχεδόν το μισό από το διαθέσιμο δυναμικό παραγωγής ενέργειας προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Το πρωί, η ουκρανική πολεμική αεροπορία είχε ήδη κηρύξει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα σε κατάσταση συναγερμού, προειδοποιώντας για ενδεχόμενα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα. Εκρήξεις ακούστηκαν στην Οδησσό ενώ ο κόσμος αναζητούσε καταφύγιο σε ασφαλές μέρος.

Air raid warnings across Ukraine. Meanwhile, the situation at subway stations in Kyiv – people are seeking shelter. pic.twitter.com/b4dtfzerQC — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) November 28, 2024

Massive Russian missile attack on Ukraine. Explosions heard in several regions, including Kyiv. Power outages in several regions across the country. 📹: Kyiv metro. During air raid alerts it is used as shelter pic.twitter.com/gm3idKeyAB — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 28, 2024



Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε πυραύλους κρουζ με πυρομαχικά διασποράς στην επίθεση της Πέμπτης, χαρακτηρίζοντας την ως «κατάπτυστη κλιμάκωση».

The Commander of the Air Force, along with the Ministers of Internal Affairs and Energy, provided reports regarding the aftermath of the latest Russian strike targeting our energy infrastructure. In total, approximately 100 strike drones and over 90 missiles of various types were… pic.twitter.com/gClYnks7or — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 28, 2024



Οι ουκρανικές αεροπορικές δυνάμεις κατάφεραν να καταρρίψουν 79 από τους 91 ρωσικούς πυραύλους και 35 drones, σύμφωνα με την Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Πηγή από τον ενεργειακό τομέα που επικαλείται το Reuters δήλωσε ότι η Ουκρανία αποσύνδεσε αρκετές μονάδες πυρηνικής ενέργειας από το δίκτυο κατά τη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης, με την Ουκρανία να εξαρτάται από την πυρηνική ενέργεια για περισσότερο από το 50% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το Κίεβο, η πρωτεύουσα της χώρας, ήταν επίσης στόχος, αλλά όλοι οι πύραυλοι και τα drones καταρρίφθηκαν, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Russian missiles flying all over Ukraine this morning as Russian barbarian savages bring their 9th century world west, a society beaten down by centuries of czars, communists and criminals, squeezing out all humanity, leaving only barbarism and “get money”. pic.twitter.com/3H3Xj9TTam — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) November 28, 2024

Η πρεσβεύτρια των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Μπρίτζετ Μπρινκ, έγραψε στο Χ ότι το Κίεβο «ξύπνησε από τις σειρήνες αεροπορικής επιδρομής και από το καταφύγιο βλέπουμε ότι όλη η χώρα είναι κόκκινη από την απειλή πυραύλων από τη Ρωσία, καθώς η ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας δέχεται επί του παρόντος επίθεση».

Thursday morning in Kyiv – our Thanksgiving Day – we awoke to air raid sirens and from the bunker we see the whole country is red from the threat of missiles from Russia as Ukraine’s energy infrastructure is currently under attack. pic.twitter.com/zKaNUdKPqS — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 28, 2024



Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τη Μόσχα για την επίθεση της Πέμπτης. Η Ρωσία αρνείται ότι στοχεύει πολιτικούς στόχους.

Η σύγκρουση που ξεκίνησε όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο, με τις ρωσικές δυνάμεις να προχωρούν με ταχύτητα στην περιοχή του Ντονέτσκ.

«Ο Πούτιν δεν θέλει την ειρήνη. Πρέπει να τον αναγκάσουμε να πάει σε ειρήνη μέσω της ισχύος», δήλωσε ο Σιμπίχα, επαναλαμβάνοντας το αίτημα του Κιέβου για μεγαλύτερη βοήθεια στον τομέα της αεροπορικής άμυνας και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς από τους δυτικούς συμμάχους του.

Ο κυβερνήτης του Λβιβ, Μάξιμ Κοζίτσκι, ανέφερε ότι οι ρωσικές επιθέσεις της Πέμπτης έθεσαν εκτός λειτουργίας την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπου 523.000 ανθρώπους στην περιοχή, η οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

JUST IN: All regions of Ukraine were under air raid alerts early Thursday amid Russia’s latest long-range drone and missile barrage against the country’s energy grid, with almost 1 million customers reportedly left without power. Read more: https://t.co/gbmNTqHc1z pic.twitter.com/nMy0ZHhgcC — ABC News (@ABC) November 28, 2024



Η παροχή ρεύματος κόπηκε επίσης σε σχεδόν 500.000 ανθρώπους στις περιοχές Βολίν και Ρίβνε, σύμφωνα με τους κυβερνήτες. Διακοπές ρεύματος αναφέρθηκαν επίσης στις περιοχές Χμελνίτσκι και Ζιτόμιρ.

Οι τοπικοί αξιωματούχοι σε όλη την Ουκρανία ανέφεραν ότι ενεργοποίησαν γεννήτριες για να εξασφαλίσουν επείγουσα θέρμανση και νερό σε νοσοκομεία, σχολεία και άλλες κρίσιμες εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του δριμύ χειμωνιάτικου καιρού.