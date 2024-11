ΗΠΑ: Στόχοι βομβιστικών απειλών οι επιλογές του Τραμπ για το Υπουργικό Συμβούλιο

Ανησυχία προκάλεσαν την Τρίτη και την Τετάρτη απειλές για βόμβες και περιστατικά «swatting» (χτυπημάτων) που στόχευσαν υποψήφιους του Υπουργικού Συμβουλίου του νεοεκλεγέντος προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου της μεταβατικής ομάδας και επόμενης εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Η Λέβιτ τόνισε ότι οι Αρχές αντέδρασαν άμεσα για την προστασία των προσώπων που στοχοποιήθηκαν, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του Τραμπ για την έγκαιρη επέμβασή τους.

Ανάμεσα στους στόχους των απειλών ήταν η Ελίζ Στεφανίκ, η επιλογή του Τραμπ για πρεσβεύτρια των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, και ο Λι Ζέλντιν, ο οποίος προορίζεται για επικεφαλής της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας (EPA).

A pipe bomb threat targeting me and my family at our home today was sent in with a pro-Palestinian themed message. My family and I were not home at the time and are safe. We are working with law enforcement to learn more as this situation develops. We are thankful for the swift…

— Lee Zeldin (@leezeldin) November 27, 2024