Ουισκόνσιν: Ο ράπερ που είναι ύποπτος για την επίθεση στη χριστουγεννιάτικη παρέλαση

Ένας ράπερ είναι ο βασικός ύποπτος για την εισβολή με αυτοκίνητο σε χριστουγεννιάτικη παρέλαση με παιδιά στο Ουισκόνσιν, στις βόρειες ΗΠΑ.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, δράστης της σοκαριστικής επίθεσης είναι πιθανόν ο 38χρονος ράπερ Darrell Brooks που είναι γνωστός ως “Mathboi Fly”. Μάλιστα σε βίντεο κλιπ του φαίνεται να τραγουδά μπροστά από ένα κόκκινο SUV, ίδιο με αυτό που παρέσυρε παιδιά και ενήλικους στην Γουόκεσα.

🇺🇸The alleged Waukesha suspect, Darrell E. Brooks, black male, late 30s is the suspect in custody in Waukesha.

This is a picture from his “Rap Video”

⚡️that’s the same car#USA pic.twitter.com/82mEsg5Oyr

