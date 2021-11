Ουισκόνσιν: Η στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει πάνω στον κόσμο – ΒΙΝΤΕΟ

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από την χριστουγεννιάτικη παρέλαση, όταν το τζιπ αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ενήλικες και παιδιά που βρίσκονταν στον δρόμο. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία κάνουν λόγο για τουλάχιστον 28 τραυματίες, αλλά και νεκρούς – χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμη ο αριθμός.

Αρκετοί κάτοικοι κατέγραφαν την παρέλαση με τα κινητά τους από τα μπαλκόνια, όταν έγιναν μάρτυρες του τρομακτικού επεισοδίου. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη αν πρόκειται για τρομοκρατικό χτύπημα.

Overhead view of Car hits pedestrians as it rams through Christmas parade in Waukesha, Wisconsin pic.twitter.com/Pq01wbxQjQ

