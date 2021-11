Σοκ στις ΗΠΑ: Αυτοκίνητο παρέσυρε δεκάδες άτομα σε παρέλαση – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο

Εικόνες σοκ στις ΗΠΑ, όταν ένα κόκκινο αυτοκίνητο διέσχισε με ταχύτητα μια χριστουγεννιάτικη παρέλαση στο Γουκέσα του Ουισκόνσιν στις ΗΠΑ, τραυματίζοντας τουλάχιστον 20 άτομα, την Κυριακή, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Στις 4:39 μ.μ. τοπική ώρα, ένα κόκκινο SUV μπήκε με ταχύτητα στην χριστουγεννιάτικη παρέλαση της πόλης και χτύπησε αρκετούς ανθρώπους, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Γουκέσα, Νταν Τόμσον.

Top down video of the terrorist attack in Waukesha. The driver deliberately drove through the Christmas parade crowd. pic.twitter.com/drMc6Tfo1C

