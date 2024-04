Όσκαρ Πιστόριους: Οι πρώτες φωτογραφίες μετά την αποφυλάκισή του

Ο Όσκαρ Πιστόριους εθεάθη σε δρόμους της Πρετόρια για πρώτη φορά μετά την αποφυλάκισή του για τη δολοφονία της συντρόφου του, Reeva Steenkamp.

Οι φωτογράφοι απαθανάτισαν τον 37χρονο πρώην παραολυμπιονίκη να περπατά χαμογελαστός και ξέγνοιαστος. Είχε μόλις εξέλθει από το αστυνομικό τμήμα, όπου είχε πάει να δώσει το «παρών», ως οφείλει κάθε μήνα.

EXCLUSIVE: Oscar Pistorius is pictured for the first time as a free man: See the Mail's world exclusive pictures of paroled killer after he piled on the pounds in prison and had to get new prosthetic legshttps://t.co/HrT6PpWUTY

— Mail+ (@DailyMailUK) April 23, 2024