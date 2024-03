Όσκαρ 2024: Στην Έμα Στόουν το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου – Τέταρτο Χρυσό Αγαλματίδιο για το “Poor Things”

Το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της ως Μπέλλα Μπάξτερ στην ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, “Poor Things” απονεμήθηκε στην Έμα Στόουν.

Εμφανώς συγκινημένη στην ευχαριστήρια ομιλία η ηθοποιός ανέφερε πως μοιράζεται το βραβείο της με τις συνυποψήφιές της και τόνισε την σημασία της ομαδικής δουλειάς η οποία αποτελεί και την ουσία του σινεμά. Αναφερόμενη στον Γιώργο Λάνθιμο είπε πως τον ευχαριστεί για αυτό το «δώρο ζωής» που της έκανε προσφέροντάς την τον ρόλο της Μπέλλα Μπάξτερ.

