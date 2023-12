Poor Things: Οι ερωτικές σκηνές που έκαναν το Χόλιγουντ να… κοκκινήσει σαν μήλο – Πώς η Emma Stone ξεπέρασε την ντροπή της

Πριν από την ευρεία διανομή της στις κινηματογραφικές αίθουσες την 1η Ιανουαρίου 2024, η νέα αριστουργηματική ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, η οποία απέσπασε Χρυσό Λέοντα στη Βενετία και διεκδικεί επτά Χρυσές Σφαίρες, προβάλλεται μέχρι και σήμερα (27/12) σε επιλεγμένους κινηματογράφους.

Το “Poor Things” έχει βασιστεί στο ομώνυμο βιβλίου του Άλισντερ Γκρέι και το σενάριο υπογράφει ο Tony McNamara. Ένας ιδιοφυής επιστήμονας ονόματι Godwin Baxter ανασταίνει την Βella Βaxter, μία γυναίκα που αυτοκτόνησε για να ξεφύγει από τον βίαιο σύζυγό της. Για να το πετύχει αυτό, ο επιστήμονας μεταμοσχεύει στην Bella τον εγκέφαλο του αγέννητου μωρού που κυοφορούσε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε την Bella να εξερευνά σαν έναν νήπιο τον κόσμο γύρω της αλλά και μέσα της.

Άγαρμπη και ταυτόχρονα διψασμένη για ζωή η Bella ζει υπό την προστασία του επιστήμονα μέχρι που το σκάει με έναν δικηγόρο, oνόματι Duncan Wedderburn, θέλοντας να βιώσει την απόλυτη εμπειρία της απελευθέρωσης και της εξερεύνησης. Έχοντας αποτινάξει από πάνω της τις προκαταλήψεις της εποχής για τη γυναίκα παλεύει με τον δικό της τρόπο για την ισότητα, ενάντια στην αντικειμενικοποίησή της.

Την Βella ενσαρκώνει η βραβευμένη με Όσκαρ Emma Stone με την ερμηνεία της να έχει αποσπάσει διθυραμβικά σχόλια. Στο πλευρό της στέκονται ισάξια ο Willem Dafoe και ο Mark Ruffalo.

Μέσω της αφοπλιστική ερμηνείας της, σε μία άλλη εκδοχή του Φρανκεστάιν, η Emma Stone τοποθετεί στη μεγάλη οθόνη το ταξίδι της ανακάλυψης των επιθυμιών της γυναικείας φύσης. Η Bella είναι ένα σεξουαλικά αδηφάγο πλάσμα που δεν φοβάται να πειραματιστεί και να ανακαλύψει τις σεξουαλικές πτυχές του.

Οι πληροφορίες για τις πολυάριθμες και έντονες ερωτικές σκηνές της ταινίες ήταν εκείνες που έκαναν το Poor Things να χαρακτηριστεί από πολλούς ως «ακατάλληλο». Σε μερικές σκηνές μάλιστα βλέπουμε ακόμη και τα… μήλα να αποκτούν διαφορετικό ρόλο και να μετατρέπονται σε sex toys ενώ η Bella και ο Duncan δοκιμάζουν πληθώρα… «θέσεων» για τις ερωτικές συνευρέσεις τους.

Μέχρι πρόσφατα, όπως αναφέρει η The Sun, η Emma Stone δεν ήθελε να κάνει γυμνές σκηνές για να μην στεναχωρήσει τον πατέρα της. Ωστόσο, πλέον η ηθοποιός λέει πως έχει αποβάλει το αίσθημα της ντροπής που ένιωθε. Μάλιστα η ίδια είπε πως της άρεσε να παίζει την Bella στο “Poor Things”, μία κοπέλα που αψηφά τις αυστηρές κοινωνικές συμβάσεις και δεν ντρέπεται για το σώμα της. «Αυτή η αίσθηση ελευθερίας», αποκαλύπτει η ηθοποιός, τη βοήθησε να ξεφύγει από κάποια από τα θρησκευτικά ήθη με τα οποία ανατράφηκε.

«Η ντροπή ήταν ένα ναρκωτικό για μένα. Νομίζω ότι ίσως λόγω του τρόπου που μεγάλωσα, ως Λουθηρανή, υπήρχε πάντα μία αυστηρά ορισμένη πτυχή του σωστού και του λάθους σε όλα», λέει η Emma Stone

«Ο μπαμπάς μου θα με σκότωνε αν πόζαρα γυμνή. Δεν θα μου μιλούσε ξανά και αγαπώ πολύ τον μπαμπά μου, οπότε αυτό είναι πάντα κάτι που με κάνει λίγο νευρική», δήλωσε η ηθοποιός.

Όλα αυτά όμως άλλαξαν όταν συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο. Μάλιστα, για την ταινία «The Favorite», είχε από μόνη της ζητήσει να εμφανιστεί γυμνή σε μία σκηνή χωρίς να προβλέπεται κάτι τέτοιο στο σενάριο. Πλέον, έχοντας πάρει αυτό το ρίσκο μία φορά, η Emma Strone παίρνει ακόμη περισσότερα ρίσκα στην τελευταία «μαύρη» κωμωδία του Γιώργου Λάνθιμου.

Οι κινηματογράφοι που μπορείτε να δείτε σήμερα το “Poor Things”:

Δημ. Κιν. Όνειρο Ρέντη- Τετ. στις 20.30

Αίγλη 3D Digital (Αίθουσα 4) – Τετ.: 21.30

Διάνα – Τετ.: 21.20

Άνοιξη Art Cinema 2+1 (Αίθουσα 2 Art Cinema) – Τετ.: 21.30

Άνοιξη Art Cinema 2+1 (Αίθουσα 1) – Τετ.: 19.15

Βάρκιζα (Αίθουσα 2) – Τετ.: 19.00

Ταινιοθήκη της Ελλάδος -Τετ.: 21.30

Τριανόν – Τετ.: 19.30

WestCity Cinemas (Αίθουσα 2) – Τετ.: 18.45

WestCity Cinemas (Αίθουσα 1) – Τετ.: 21.00

Αελλώ Cinemax (Αίθουσα 1) – Τετ.: 21.30

Νανά Cinemax (Αίθουσα 5) – Τετ.: 22.00

Νανά Cinemax (Αίθουσα 1) – Τετ.: 21.15

Κηφισιά Cinemax (Αίθουσα 2) – Τετ.: 21.30

Ζέα – Τετ.: 21.00

Έλλη – Τετ.: 21.30

Village 15 Cinemas @ The Mall (Αίθουσα 11) – Τετ.: 23.30

Village 15 Cinemas @ The Mall (Αίθουσα 1) – Τετ.: 22.40

Village Cinemas Παγκράτι (Αίθουσα 5) – Τετ.: 22.15

Village Shopping And More (Αίθουσα 17) – Τετ.: 21.40

Village Shopping And More (Αίθουσα 10) – Τετ.: 23.30

Options Cinemas @ Ilion (Αίθουσα 6) – Τετ.: 21.10

Options Cinemas @ Ilion (Αίθουσα 3) – Τετ.: 22.30

Αθήναιον (Αίθουσα 1) – Τετ.: 22.30

Μαρία Έλενα-Όναρ Digital Cinema (Δημ. Κιν/φος) – Τετ.: 21.30

Town Cinemas (Αίθουσα 1) – Τετ.: 22.20

Ατλαντίς Classic Cinemas (Αίθουσα 1 “Γιώργος Τζιώτζιος”) – Τετ.: 21.30

Δαναός (Αίθουσα 2) – Τετ.: 21.45

Σπόρτιγκ Digital Cinema (Αίθουσα 1) – Τετ.: 19.10

Αλεξάνδρα Digital Cinema (Αίθουσα 1) – Τετ.: 22.00