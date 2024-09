Ονόμασαν τον γιο τους από χαρακτήρα του «Star Wars» και τώρα έχει πρόβλημα με την έκδοση διαβατηρίου

Ο Κρίστιαν Μόουμπρεϊ, ένας στρατιώτης με έδρα το Σάφολκ της Αγγλίας και φανατικός θαυμαστής του «Star Wars», έλαβε ένα απρόσμενο νέο που τον συγκλόνισε: ο γιος του, Λόκι Σκάιγουόκερ Μόουμπρεϊ, ενδέχεται να μην μπορέσει να αποκτήσει διαβατήριο λόγω προβλημάτων με τα πνευματικά δικαιώματα του ονόματός του.

Το περιστατικό αυτό, που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην οικογένεια, σχετίζεται με την αναφορά του ονόματος «Σκάιγουόκερ» (Skywalker) από το διάσημο κινηματογραφικό σύμπαν του «Star Wars», το οποίο ανήκει στη Disney.

Ο μικρός Λόκι, που γεννήθηκε στις 4 Μαΐου -γνωστή και ως η «Ημέρα του Star Wars» λόγω της φράσης-λογοπαίγνιο «May the 4th be with you» που χρησιμοποιούν οι θαυμαστές του franchise, εμπνευσμένοι από την ιστορική ατάκα «May the Force be with you»-, έγινε στόχος μιας ασυνήθιστης απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών της Βρετανίας.

Οι αρχές αποφάσισαν να απορρίψουν την αίτηση διαβατηρίου του 4χρονου αγοριού επειδή το μεσαίο του όνομα, Σκάιγουόκερ, είναι ταυτισμένο με το εμπορικό σήμα του «Πολέμου των Άστρων», κατοχής Disney, προκαλώντας ανησυχίες σχετικά με πιθανές παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η είδηση αυτή έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία για τον 48χρονο Κρίστιαν και τη σύζυγό του, Μπέκι, οι οποίοι είχαν προγραμματίσει διακοπές στη Δομινικανή Δημοκρατία στο τέλος Οκτωβρίου.

Οι διακοπές αυτές ήταν ιδιαίτερα σημαντικές για την οικογένεια, καθώς ήταν οι πρώτες που θα έκαναν όλοι μαζί έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία. Η Μπέκι, πρώην στρατιωτικός και η ίδια, είχε αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια αρκετές δυσκολίες, καθώς πάσχει από Σύνθετη Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (C-PTSD). Οι διακοπές αυτές θα ήταν μια ευκαιρία για την οικογένεια να ξεφύγει από την καθημερινότητα και να περάσουν χρόνο μαζί, μακριά από τις προκλήσεις που αντιμετώπιζαν.

Ο Κρίστιαν, ο οποίος υπηρετεί στο Σώμα Μηχανικών του Βασιλικού Στρατού, σχολίασε ότι η οικογένειά του δεν περίμενε ποτέ πως το όνομα που έδωσαν στον γιο τους θα αποτελούσε τέτοιο ζήτημα. «Δεν είχαμε ιδέα ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι, ενώ κατανοεί πως το όνομα Σκάιγουόκερ είναι προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα, η οικογένειά του δεν είχε καμία πρόθεση να το χρησιμοποιήσει για οικονομικό ή προσωπικό όφελος.

Ο Λόκι γεννήθηκε σε μια μέρα με ιδιαίτερη σημασία για τους φαν του Star Wars, και οι γονείς του θεώρησαν ότι το να του δώσουν το μεσαίο όνομα Σκάιγουόκερ θα ήταν ένας όμορφος τρόπος να αποτίσουν φόρο τιμής σε ένα κομμάτι της ποπ κουλτούρας που είχε διαμορφώσει τη ζωή του Κρίστιαν από την παιδική του ηλικία.

Ωστόσο, η αγάπη τους για το «Star Wars» αποδείχθηκε πιο περίπλοκη απ’ όσο θα φαντάζονταν, με τις βρετανικές αρχές να μπλοκάρουν αρχικά την έκδοση του διαβατηρίου του μικρού Λόκι, εξαιτίας του ονόματός του.

Σε email που εστάλη στην οικογένεια από το Υπουργείο Εσωτερικών, αναφερόταν ότι το όνομα του Λόκι περιέχει έναν όρο που «σχετίζεται με εμπορικό σήμα ή πνευματικά δικαιώματα» και ως εκ τούτου η αίτησή του για διαβατήριο δεν μπορούσε να εγκριθεί.

Το Υπουργείο τους πρότεινε δύο εναλλακτικές: να αλλάξουν το όνομα του παιδιού ή να εξασφαλίσουν άδεια από την Disney για τη χρήση του.

Αυτό προκάλεσε σοκ και απογοήτευση στους γονείς του μικρού, οι οποίοι είχαν επενδύσει πολλά στην ιδέα του ταξιδιού. «Καταλαβαίνω τη θέση και την αιτιολόγηση του Υπουργείου Εσωτερικών», είπε ο Κρίστιαν, «αλλά πιστεύω ότι πρέπει να αναγνωρίσουν πως τα σύγχρονα ονόματα εξελίσσονται. Κατανοώ αν ένας ενήλικας αλλάξει το όνομά του για κάποιο τρικ, αλλά εδώ μιλάμε για ένα παιδί από τη γέννησή του».

Η κατάσταση είχε προκαλέσει έντονο άγχος σε ολόκληρη την οικογένεια, καθώς υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να ακυρώσουν το πολυαναμενόμενο ταξίδι τους, ή ακόμα και να χρειαστεί να αλλάξουν το όνομα του παιδιού τους. Ωστόσο, η τύχη γύρισε υπέρ τους, όταν μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, το Υπουργείο Εσωτερικών αναθεώρησε την απόφασή του. Σε μια δεύτερη επικοινωνία, η οικογένεια ενημερώθηκε πως η αίτηση του Λόκι επανεξετάστηκε και τελικά εγκρίθηκε, με τις αρχές να απολογούνται για την καθυστέρηση.

Η οικογένεια Μόουμπρεϊ, που εκτός από τον Λόκι έχει άλλα δύο παιδιά, την Κέισι και τη Γουίλοου -ίσως ακόμα μία αναφορά σε εμβληματική ταινία, το «Willow» του 1988, σε σκηνοθεσία Ρον Χάουαρντ και παραγωγό τον Τζόρτζ Λούκας των «Star Wars»-, μπορεί πλέον να ετοιμάζεται για τις διακοπές της χωρίς το άγχος που είχε προκαλέσει η αρχική άρνηση έκδοσης του διαβατηρίου.

«Με την έκδοση του διαβατηρίου πλέον να είναι γεγονός, θα μπορέσουμε επιτέλους να απολαύσουμε τις τόσο αναγκαίες διακοπές μας», δήλωσε με ανακούφιση ο Κρίστιαν.

Η περίπτωση του Άνακιν Σκάιγουόκερ

Παρόλο που η ιστορία της οικογένειας Μόουμπρεϊ είχε τελικά αίσιο τέλος, δεν είναι η πρώτη φορά που γονείς έρχονται αντιμέτωποι με τέτοιου είδους προβλήματα εξαιτίας της επιλογής ενός «μοναδικού» ονόματος για το παιδί τους.

Σύμφωνα με την Daily Mail, πέρυσι, μια άλλη οικογένεια είχε αποκαλύψει ότι σκόπευε να ονομάσει τον γιο της Άνακιν Σκάιγουόκερ (Anakin Skywalker) – το όνομα του χαρακτήρα που αργότερα γίνεται Νταρθ Βέιντερ (Darth Vader). Ωστόσο, οι γονείς εξέφρασαν τον φόβο ότι το παιδί τους θα μπορούσε να δεχτεί εκφοβισμό λόγω του ονόματος. Σε ένα φόρουμ για ονόματα μωρών, έγραψαν: «Ο σύζυγός μου κι εγώ έχουμε ένα αρκετά μοναδικό όνομα από την ποπ κουλτούρα που θέλουμε να δώσουμε στον γιο μας, αλλά κάθε φορά που το αναφέρουμε σε κάποιον, η πρώτη τους αντίδραση είναι “Θα τον κοροϊδεύουν γι’ αυτό το όνομα!”».

Η Λούσι, μητέρας της Καλίσι

Παρόμοια περίπτωση με την περιπέτεια των Μόουμπρεϊ, ήταν και η περίπτωση της Λούσι και της κόρης της, Καλίσι (Khaleesi). Ενώ η Λούσι είχε προετοιμάσει ένα ταξίδι στη στη Disneyland του Παρισιού, η χαρά της κόπηκε απότομα, όταν το Γραφείο Διαβατηρίων την ενημέρωσε πως το όνομα της κόρης της ήταν κατοχυρωμένο από την Warner Brothers, καθώς τα πνευματικά δικαιώματα του ονόματος έχουν περάσει στα χέρια της εταιρείας λόγω του δημοφιλούς χαρακτήρα της σειράς «Game of Thrones».

Αποφασισμένη να επιλύσει το ζήτημα, η Λούσι ζήτησε νομική συμβουλή. Προς ανακούφισή της, ανακάλυψε ότι η κόρη της είχε πράγματι το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα Khaleesi. Έχοντας αυτή την πληροφορία, λοιπόν, επικοινώνησε ξανά με το Γραφείο Διαβατηρίων.

Το Γραφείο Διαβατηρίων τηλεφώνησε αργότερα για να της ζητήσει συγγνώμη για το λάθος και διαβεβαίωσε τη Λούσι ότι μπορούσαν τώρα να προχωρήσουν στην έκδοση του διαβατηρίου της Khaleesi. Η Λούσι υποψιάζεται ότι η αντίδρασή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έπαιξε ρόλο στην επίλυση του προβλήματος. «Αν δεν το είχα δημοσιεύσει στα social media, δεν θα είχε γίνει τίποτα. Θα είχα κολλήσει και δεν θα ήξερα τι να κάνω», δήλωσε, σημειώνοντας ότι και άλλοι ανέφεραν παρόμοιες εμπειρίες.