Τα βασικά συμπτώματα της παραλλαγής Όμικρον – Το μήνυμα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τον εμβολιασμό

Με την παραλλαγή Όμικρον να επικρατεί παγκοσμίως λόγω της υψηλής μεταδοτικότητάς της, οι επιστήμονες τείνουν να προειδοποιήσουν για τα συμπτώματά της, καθώς μοιάζουν περισσότερο με αυτά του κοινού κρυολογήματος και λιγότερο με αυτά του κορονοϊού.

Όπως η μετάλλαξη Άλφα και μετά η Δέλτα, έτσι και η Όμικρον συνοδεύεται από συγκεκριμένα συμπτώματα. Αρκετοί που έχουν μολυνθεί από την παραλλαγή αυτή, αναφέρουν ότι εμφανίζουν βραχνάδα στη φωνή τους και κλειστό λαιμό. Συνήθως αυτό το σύμπτωμα συνοδεύεται από καταρροή, ξηρό βήχα και πόνο στη μέση. Η δρ. Angelique Coetzee, η Νοτιοαφρικανή γιατρός που πρώτη προειδοποίησε τις Αρχές για την παραλλαγή αυτή, ανέφερε πως κοινά συμπτώματα της Όμικρον είναι οι μυϊκοί πόνοι, η κόπωση, ο πονόλαιμος και οι νυκτερινές εφιδρώσεις.

Επιστήμονες στο Zoe and Kings College εντόπισαν τα πέντε βασικά συμπτώματα της Όμικρον, σύμφωνα με δημοσίευμα της Mirror, και αυτά είναι:

Η ρινική καταρροή, ο πονοκέφαλος, η κόπωση, το φτέρνισμα και ο πονόλαιμος. Αργότερα εντόπισαν ότι μόνο το 50% των ανθρώπων που μολύνονται από την Όμικρον εμφανίζουν τα τρία κλασικά συμπτώματα του κορονοϊού, δηλαδή πυρετό, βήχα και απώλεια της όσφρησης ή της γεύσης. Παράλληλα, άλλα συμπτώματα που έχουν αυτοί που μολύνονται από την Όμικρον είναι η απώλεια όρεξης, ζαλάδες και συμφόρηση.

Στα θετικά, σύμφωνα με έρευνα του Imperial College, οι άνθρωποι που μολύνονται από την Όμκρον έχουν 20% λιγότερες πιθανότητες να νοσηλευθούν σε σύγκριση με όσους μολύνθηκαν από τη Δέλτα.

«Η αύξηση του αριθμού των λοιμώξεων και ειδικότερα η ταχεία εξάπλωση της Όμικρον καθιστούν τον εμβολιασμό ακόμη πιο σημαντικό», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφερόμενη στο γεγονός ότι συμπληρώθηκε ένα έτος από τότε που ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί.

Με μήνυμά της στο twitter, η πρόεδρος της Κομισιόν τονίζει ότι «ο εμβολιασμός συμπεριλαμβανομένων των αναμνηστικών δόσεων είναι η καλύτερή μας προστασία αυτή τη στιγμή» και προσθέτει ότι υπάρχουν αρκετές δόσεις ώστε όλοι να μπορούν να εμβολιαστούν. «Ας προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία μας να νικήσουμε αυτόν τον ιό».

