Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Παραπληγικός περπάτησε με τη βοήθεια εξωσκελετού κρατώντας την Ολυμπιακή Φλόγα – ΒΙΝΤΕΟ

Η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας στο Παρίσι είχε πολλά στιγμιότυπα. Το πιο σημαντικό όμως ήταν η στιγμή που ένας παραπληγικός αθλητής περπατά, με τη βοήθεια εξωσκελετού, μεταφέροντας την Φλόγα στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024.

Πρόκειται για τον Γάλλο αθλητή του τένις Κέβιν Πιέτ, ανάπηρο από τη μέση και κάτω, ύστερα από τροχαίο ατύχημα που είχε δέκα χρόνια πριν.

Αν και συνήθως χρησιμοποιεί το αναπηρικό του αμαξίδιο αυτή τη φορά επιλέχτηκε η χρήση ενός εξωσκελετού, προκειμένου να σηκωθεί όρθιος για τη μεγάλη αυτή στιγμή.

Το βίντεο έχει ήδη γίνει viral, αφού συγκέντρωσε πάνω από 2 εκατομμύρια προβολές.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Kevin Piette, paraplegic since an accident, made history today by carrying the Olympic flame with his exoskeleton! 💪

pic.twitter.com/oejQHQRAwG

— Kevin W. (@Brink_Thinker) July 23, 2024