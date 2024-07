Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Με σοβαρά προβλήματα επαναλειτουργούν τα τρένα μετά το σαμποτάζ – Κανονικά η τελετή έναρξης λέει η Δήμαρχος Παρισιού

Με πολλά και σοβαρά εμπόδια άρχισε εκ νέου η λειτουργία των τρένων στην Γαλλία και στο Παρίσι, αλλά τα δύο τρίτα των συρμών παραμένουν καθηλωμένα. Παρά τις εκτεταμένες βλάβες και τα σοβαρά προβλήματα που δημιούργησε το ομαδικό σαμποτάζ στους γαλλικούς σιδηροδρόμους, η Δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό δήλωσε ότι η αποψινή πολυαναμενόμενη τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων δεν θα επηρεαστεί.

Αρκετές γραμμές TGV (Τρένα Υψηλής Ταχύτητας) αντιμετωπίζουν σοβαρές διαταραχές, οι οποίες δεν αναμένεται να ξεπεραστούν πριν από το Σαββατοκύριακο. Οι επείγουσες επισκευές που είναι σε εξέλιξη σημαίνουν ότι “ένα στα τρία τρένα που κατευθύνονται προς τη Βρετάνη και τη Νέα Ακουιτανία θα μπορέσει να αναχωρήσει, με τους χρόνους ταξιδιού να παρατείνονται κατά 1 έως 2 ώρες”, ανέφερε η γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων σε δελτίο τύπου. “Στη βόρεια διαδρομή, τα TGV θα εκτελούν δρομολόγια με καθυστερήσεις από 1,5 έως 2 ώρες και με κάποιες ακυρώσεις”, πρόσθεσε ο σιδηροδρομικός όμιλος.

Η SNCF έδωσε στην δημοσιότητα video από τις εργασίες των τεχνικών της ομάδων οι οποίες προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες.

Τέλος, “στην ανατολική διαδρομή, οι επισκευές επέτρεψαν την επανέναρξη της κανονικής κυκλοφορίας στη γραμμή Metz-Nancy. Από εκεί και πέρα, προς το Στρασβούργο, τα TGV κυκλοφορούν με καθυστερήσεις 1 ώρας και με κάποιες ακυρώσεις.. Οι εν λόγω επισκευές επέτρεψαν έτσι να επαναλειτουργήσουν, έστω και με σοβαρά προβλήματα, οι γραμμές υψηλής ταχύτητας Βόρειου και Ανατολικού Ατλαντικού.

Οι εργασίες θα διαρκέσουν “πιθανότατα όλη την ημέρα”, σύμφωνα με την SNCF. “Οι εργασίες θα διαρκέσουν πιθανότατα όλη την ημέρα και ίσως περισσότερο”, δήλωσε ο Franck Dubourdieu, διευθυντής της γραμμής TGV Atlantique. “Δεν μπορώ να σας πω πότε θα επανέλθει στην κανονικότητα”, το σύστημα, πρόσθεσε. Πρέπει “να βρούμε όλους τους ειδικούς που είναι σε θέση να επισκευάσουν, ότι έχει καταστραφεί, σε ανταλλακτικά, μηχανήματα και εργαλεία”, ανέφερε λεπτομερώς.

Προς το παρόν, “πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε τα περιφερειακά τρένα και τα τρένα υψηλής ταχύτητας να κυκλοφορούν σε γραμμές που δεν έχουν σχεδιαστεί γι’ αυτά”. “Η μεγάλη πρόκληση εδώ είναι να κρατάμε τους πελάτες ενήμερους για την κυκλοφορία”, είπε ο Franck Dubourdieu.

Με σχεδόν 800.000 επιβάτες να επηρεάζονται από τη διακοπή της κυκλοφορίας της SNCF λίγες ώρες πριν από την τελετή έναρξης των Αγώνων, η δήμαρχος του Παρισιού θέλησε να καθησυχάσει τους πιο δύσπιστους. Η Αν Ινταλγκό δήλωσε ότι η επίθεση στις σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας δεν θα έχει “καμία επίπτωση στην τελετή” για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων το βράδυ της Παρασκευής, “επειδή δεν έχει συνέπειες για το δίκτυο μεταφορών” στην περιοχή του κέντρου του Παρισιού.

“Πρόκειται για σαμποτάζ”, δήλωσε η δήμαρχος στον Τύπο, μιλώντας στα ισπανικά, μετά τη συνάντησή της με τον βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ’. “Αυτό που συνέβη είναι απαράδεκτο, αλλά δεν θα έχει καμία επίπτωση στην αποψινή τελετή, διότι δεν έχει συνέπειες για το δίκτυο μεταφορών της περιοχής Île-de-France”, πρόσθεσε.

Περίπου το “25%” των δρομολογίων των τρένων που συνδέουν το Παρίσι με το Λονδίνο θα ακυρωθούν σήμερα, αλλά και αύριο Σάββατο και την Κυριακή, μετά τις δολιοφθορές στο δίκτυο των τρένων υψηλής ταχύτητας TGV, που προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο σύνολο του γαλλικού σιδηροδρομικού δικτύου, ανέφερε η εταιρία Eurostar.

“Σήμερα (Παρασκευή), η Eurostar θα ακυρώσει το 25% των δρομολογίων της. Θα γίνει το ίδιο το Σάββατο, 27 και την Κυριακή, 28” [Ιουλίου], ανέφερε σε ανακοίνωση ο όμιλος. Αυτό σημαίνει τεραστια ταλαιπωρία και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Βρετανίας.

St Pancras International Station has been plunged into chaos as 1 in 4 Eurostar trains are cancelled after arsonists attacked French high speed rail network ahead of the Paris Olympics 📼 pic.twitter.com/vZLGjUB0GE

Εκτός από την ακύρωση των δρομολογίων, “όλα τα τρένα υψηλής ταχύτητας με προορισμό και προέλευση το Παρίσι εκτρέπονται από την κλασική γραμή σήμερα, Παρασκευή, 26 Ιουλίου” και ως εκ τούτου κυκλοφορούν με μειωμένη ταχύτητα, διευκρίνισε η Eurostar, κάτι που “παρατείνει τη διάρκεια της διαδρομής περίπου κατά μιάμιση ώρα”. Η εταιρία “προβλέπει πως η κατάσταση αυτή θα διαρκέσει μέχρι το πρωί της Δευτέρας”.

Η σύνδεση του Παρισιού με τις Βρυξέλλες έχει επίσης επηρεαστεί, δήλωσε η Eurostar στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το προσωπικό της Eurostar έχει “κινητοποιηθεί πλήρως στους σταθμούς, στα τηλεφωνικά κέντρα και στους συρμούς” προκειμένου να διασφαλίσει πως οι επιβάτες είναι καλά “ενημερωμένοι”, δήλωσε η σιδηροδρομική εταιρία, διευκρινίζοντας πως οι πελάτες μπορούν να “ακυρώσουν” ή να “τροποποιήσουν” τα εισιτήριά τους χωρίς επιπλέον κόστος.

Long lines in St Pancras this morning for the Eurostar to Paris and elsewhere (they have cleared some now) pic.twitter.com/osePvyDz6N

— Isabella Kwai (@BellaKwai) July 26, 2024