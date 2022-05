Οκλαχόμα: Νέος νόμος απαγορεύει την άμβλωση από τη σύλληψη

Nόμο που απαγορεύει την άμβλωση από τη σύλληψη ενέκρινε, την Πέμπτη, το κοινοβούλιο στην Οκλαχόμα. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτεία-οχυρό των συντηρητικών στον αμερικανικό Νότο είναι πλέον αυτή με την αυστηρότερη νομοθεσία στις ΗΠΑ ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο νόμος ψηφίστηκε την ώρα που το δικαίωμα στην άμβλωση στη χώρα απειλείται από το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο, σύμφωνα με έγγραφο που αποκάλυψε ο ιστότοπος Politico, ετοιμάζεται να το αναιρέσει, 50 χρόνια μετά την ιστορική απόφασή του με την οποία έγιναν νόμιμες σε όλη τη χώρα οι επεμβάσεις αυτού του είδους.

Για να τεθεί σε ισχύ μένει πλέον μόνο να υπογραφεί από τον κυβερνήτη Κέβιν Στιτ. Ο Ρεπουμπλικάνος είχε ήδη διαβεβαιώσει πως θα έβαζε την υπογραφή του σε οποιονδήποτε νόμο επέβαλλε περαιτέρω περιορισμούς στην άμβλωση.

Με έμπνευση νόμο που υιοθετήθηκε στο Τέξας τον Σεπτέμβριο, το κείμενο που ψηφίστηκε στην Οκλαχόμα ανοίγει τον δρόμο ώστε απλοί πολίτες να καταγγέλλουν στις αρχές οποιοδήποτε πρόσωπο υποπτεύονται ότι έκανε άμβλωση ή ενεπλάκη σε τέτοια επέμβαση.

Ο αριθμός της άμβλωσης, κατά το κείμενο, δεν περιλαμβάνει πάντως «τη χρήση, τη συνταγογράφηση, την προμήθεια ή την πώληση των χαπιών της επόμενης ημέρας, ή κάθε είδους αντισύλληψης».

Η Δημοκρατική αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις στηλίτευσε την απόφαση του κοινοβουλίου στην Οκλαχόμα, βλέποντας στην εξέλιξη την «πιο πρόσφατη σειράς κατάφωρων επιθέσεων εναντίον των γυναικών» από τα μέλη του.

Η κυρία Χάρις κάλεσε εξάλλου τους Αμερικανούς να εκλέξουν πολιτικούς που τάσσονται υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση «σε τοπικό, πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο», καθώς «αυτό δεν ήταν ποτέ τόσο επείγον», υπογράμμισε μέσω Twitter.

Today, Oklahoma passed a law effectively banning abortion from the moment of fertilization—the latest in a series of blatant attacks on women by extremist legislators. It has never been more urgent that we elect pro-choice leaders at the local, state, and federal level.

— Vice President Kamala Harris (@VP) May 19, 2022