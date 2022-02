Οι μουσικοί και τραγουδιστές που έφυγαν για τον παράδεισο μέσα στο 2021

Δυστυχώς η περασμένη χρονιά ήταν πολύ βαριά φορτωμένη από απώλειες στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Πρόκειται για κενά που δεν μπορούν να συμπληρωθούν εύκολα, διότι αφορούν μουσικούς και καλλιτέχνες που εξελίχθηκαν στις πιο δημιουργικές δεκαετίες στην ιστορία της μουσικής. Δεν θα τους ξεχάσουμε!

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Αυτή είναι μία λίστα με τους σημαντικότερους σε προσφορά έργων.

1/1/21 Πέθανε ο Mick Bolton σε ηλικία 72 ετών, κημπορντίστας των Mott the Hoople και των Dexys Midnight Runners. Στη δεκαετία του ’80, ο Bolton παρέδιδε μαθήματα πιάνου στη σύζυγο και συνεργάτιδα του Paul McCartney, την Linda McCartney.

2/1/21 Πέθανε ο παραγωγός δίσκων Steve Brown σε ηλικία 65 ετών. Έκανε την παραγωγή σε πολλούς καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των U2 , των Pogues, Big Country, Elton John, The Cult, Manic Street Preachers και Simple Minds, καθώς και την παραγωγή στο πρώτο άλμπουμ των Wham! με τίτλο “Fantastic”.

3/1/21 Πέθανε ο Άγγλος μουσικός Gerry Marsden σε ηλικία 78 ετών αφού διαγνώστηκε με λοίμωξη του αίματος στην καρδιά του. Ως Gerry And The Pacemakers είχε βγάλει επιτυχίες όπως τα «How Do You Do It» και «Ferry Cross The Mersey». Προέρχονταν από το Λίβερπουλ όπως και οι Beatles, γι’ αυτό τους μανατζάριζε ο Brian Epstein και για παραγωγό είχαν τον George Martin. Η διασκευή τους στο «You’ll Never Walk Alone» κυκλοφόρησε το 1963, φτάνοντας στο Νο1. Αφού έγινε επιτυχία στα chart, το τραγούδι έγινε ο ποδοσφαιρικός ύμνος της Liverpool FC που υιοθέτησε το «You’ll Never Walk Alone» ως τον επίσημο ύμνο της.

13/1/21 Πέθανε ο κιθαρίστας των New York Dolls, Sylvain Sylvain, από καρκίνο σε ηλικία 69 ετών. Οι New York Dolls μαζί με τους Velvet Underground και τους Stooges, ήταν ένα από τα συγκροτήματα που αργότερα αναγνωρίστηκαν ως οι βασικές επιρροές της πανκ σκηνής. Τα άλμπουμς “New York Dolls” (1973) και “Too Much Too Soon” (1974), έγιναν από τους πιο δημοφιλείς cult rock δίσκους.

13/1/21 Πέθανε ο Αμερικανός μουσικός Tim Bogert από καρκίνο σε ηλικία 76 ετών. Ήταν κιθαρίστας και τραγουδιστής με τους Vanilla Fudge, τους Cactus και το τρίο Beck, Bogert & Appice.

13/1/21 Πέθανε ο Αμερικανός ράπερ και παραγωγός της χιπ χοπ, ο Duke Bootee σε ηλικία 69 ετών. Το πιο γνωστό του σινγκλ, «The Message», κυκλοφόρησε το 1982 στη Sugar Hill Records με το όνομα Grandmaster Flash and the Furious Five.

16/1/21 Πέθανε ο Αμερικανός παραγωγός Phil Spector, στη φυλακή σε ηλικία 81 ετών. Εγινε γνωστός για το “Spector Wall Of Sound”. Ηταν μέλος των Teddy Bears, οι οποίοι ανέβηκαν στο Νο1 των ΗΠΑ το 1958, με το “To Know Him Is To Love Him”. Εκανε την παραγωγή σε πολλά κλασικά τραγούδια, όπως το “Spanish Harlem” του Ben E King, το “Da Doo Ron Ron” των Crystals, το “Baby I Love You” των Ronettes, το “You’ve Lost That Lovin” Feeling” των Righteous Brothers, το “River Deep, Mountain High” των Ike και Tina Turner και άλλα. Έκανε επίσης την παραγωγή σε άλμπουμς για τους Ramones, τον John Lennon, τον George Harrison, τους Beatles, την Cher και τον Harry Nilsson. Ο πυροβολισμός της ηθοποιού Lana Clarkson το 2003 στο σπίτι του στην Αλάμπρα της Καλιφόρνια, τον οδήγησε στην καταδίκη του το 2009 για φόνο σε δεύτερο βαθμό. Την ζωή του έπαιξε στην μεγάλη οθόνη ο Al Pacino.

29/1/21 Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο Hilton Valentine, αρχικός κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Animals. Το 1963 στρατολογήθηκε για να ενταχθεί στους Animals μαζί με τους Chas Chandler, Alan Price και John Steel. Επαιξε κιθάρα σε κλασικά κομμάτια, όπως τα “Baby Let Me Take You Home”, “Don’t Let Me Be Misunderstood”, “We Gotta Get Out of This Place”, “It’s My Life” και “Don’t Bring Me Down”. » και στην επιτυχία ορόσημο του συγκροτήματος, την διασκευή του παραδοσιακού τραγουδιού «The House of the Rising Sun».

3/2/21 Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης Jim Weatherly. Έγραψε μεταξύ άλλων το «The Need to Be» και το «Midnight Train to Georgia», Νο. 1 επιτυχία του 1973 από τους Gladys Knight & The Pips.

9/2/21 Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο Αμερικανός συνθέτης της jazz και πιανίστας, Chick Corea. Οι συνθέσεις του “Spain”, “500 Miles High”, “La Fiesta”, “Armando’s Rhumba” και “Windows” θεωρούνται πρότυπα στην jazz μουσική σκηνή. Ως μέλος της μπάντας του Miles Davis, στα τέλη της δεκαετίας του 1960, συμμετείχε στη γέννηση του jazz fusion. Στη δεκαετία του 1970 σχημάτισε τους Return to Forever μαζί με τους Herbie Hancock, McCoy Tyner, Keith Jarrett και Bill Evans.

12/2/21 Ο Rupert Neve πέθανε σε ηλικία 94 ετών λόγω πνευμονίας και καρδιακής ανεπάρκειας. Ο Neve ήταν πρωτοπόρος σχεδιαστής επαγγελματικού εξοπλισμού ηχογράφησης. Θεωρούμενος ως ο πατέρας της σύγχρονης ηχογράφησης, οι κονσόλες του επηρέασαν τον ήχο αμέτρητων μουσικών συμπεριλαμβανομένων των Nirvana, Fleetwood Mac, Santana, The Who, Pink Floyd και πολλών άλλων. Οι Nirvana ηχογράφησαν το εμβληματικό άλμπουμ τους “Nevermind” σε μια κονσόλα μίξης στα Sound City Studios, που σχεδίασε η Neve.

18/2/21 Πέθανε ο Αμερικανός ράπερ, τραγουδοποιός και παραγωγός Prince Markie Dee σε ηλικία μόλις 52 ετών. Ήταν μέλος των Fat Boys, ενός πρωτοποριακού συγκροτήματος της ραπ που γνώρισε επιτυχία κατά τη δεκαετία του 1980.

2/3/21 Πέθανε ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής-τραγουδοποιός και ντράμερ Bunny Wailer, σε ηλικία 73 ετών. Ήταν αρχικό μέλος των Wailers μαζί με τον Bob Marley και τον Peter Tosh. Τρεις φορές νικητής των βραβείων Grammy, θεωρείται ένας από τους επί μακρόν σημαιοφόρους της μουσικής reggae.

2/3/21 Πέθανε ο Άγγλος μουσικός της τζαζ Chris Barber, σε ηλικία 90 ετών. Χρηματοδοτούσε αφροαμερικανούς μουσικούς μπλουζ προκειμένου να επισκεφθούν τη Βρετανία. Καθιερώθηκε σαν μια σημαντική φυσιογνωμία στην εξέλιξη του βρετανικού rhythm & blues και του «beat boom» της δεκαετίας του 1960. Αυτός μαζί με τους Alexis Korner και John Mayall, ενέπνευσε νέους μουσικούς όπως ο Peter Green, ο Eric Clapton και οι Rolling Stones .

6/3/21 Πέθανε ο Lou Ottens σε ηλικία 94 ετών. Ήταν ο εφευρέτης της γνωστής αναλογικής κασέτας, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή των ακουστικών συνηθειών μιας ολόκληρης γενιάς.

2/4/21 Πέθανε ο Αμερικανός μπασίστας Morris ‘BB’ Dickerson σε ηλικία 71 ετών. Ήταν ιδρυτικό μέλος της funk-rock-soul μπάντας της δεκαετίας του ’70, War, Η οποία σημείωσε μεγάλες επιτυχίες όπως τα “Low Rider”, “Why Can’t We Be Friends?” και «The Cisco Kid».

16/4/21 Πέθανε ο Άγγλος τραγουδοποιός Barry Mason σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος δημιουργός της δεκαετίας του 1960, έγραψε το μεγαλύτερο μέρος των πιο επιτυχημένων τραγουδιών του σε συνεργασία με τον Les Reed. Ανάμεσα στους τίτλους του συμπεριλαμβάνονται τα “Love Grows (Where My Rosemary Goes)”, “The Last Waltz” και “I Pretend”. Τα τραγούδια του έχουν ηχογραφηθεί από πολλούς καλλιτέχνες, όπως οι Tom Jones, David Essex, The Drifters, Rod Stewart, Petula Clark, Perry Como, Elvis Presley και Engelbert Humperdinck.

19/4/21 Πέθανε ο παραγωγός και τραγουδοποιός Jim Steinman σε ηλικία 73 ετών, πολύ γνωστός για τη δουλειά του στο άλμπουμ των Meat Loaf “Bat Out Of Hell”. Τα πιο επιτυχημένα σινγκλς του είναι το “Total Eclipse of the Heart” της Bonnie Tyler, το «Making Love Out of Nothing at All» των Air Supply, το «I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)» των Meat Loaf, το «This Corrosion» των Sisters of Mercy.

20/4/21 Πέθανε ο Σκωτσέζος τραγουδιστής Les McKeown σε ηλικία 65 ετών. Ηταν τραγουδιστής των Bay City Rollers κατά τη διάρκεια της πιο επιτυχημένης περιόδου τους, από το 1971 έως το 1976.

3/5/21 Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο Αμερικανός τραγουδιστής και πρώην στέλεχος δισκογραφικής εταιρίας Lloyd Price. Ήταν γνωστός ως «Mr. Personality» μετά την επιτυχία του «Personality» του 1959. Η πρώτη του ηχογράφηση, “Lawdy Miss Clawdy” έγινε επίσης επιτυχία για την Specialty Records το 1952.

4/5/21 Πέθανε ο Άγγλος τραγουδιστής, μουσικός και μοντέλο Nick Kamen, μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο του μυελού των οστών, σε ηλικία 59 ετών. Εγινε γνωστός για τα σινγκλ «Each Time You Break My Heart» του 1986 και «I Promised Myself» του 1990, καθώς και για την εμφάνισή του σε μια διαφήμιση της Levi’s του 1985.

6/5/21 Πέθανε ξαφνικά στο σπίτι του στο Dolton του Illinois, σε ηλικία 85 ετών, ο Αμερικανός τραγουδιστής των gospel, της soul και του R&B, Pervis Staples. Οι Staple Singers είναι γνωστοί για τις επιτυχίες τους της δεκαετίας του 1970 “Respect Yourself”, “I’ll Take You There», «If You’re Ready (Come Go with Me)» και «Let’s Do It Again».

20/5/21 Πέθανε ο Αμερικανός ντράμερ Roger Hawkins σε ηλικία 75 ετών. Τα ντραμς του ακούγονται σε δεκάδες επιτυχημένα σινγκλς, συμπεριλαμβανομένων των κομματιών των Percy Sledge (“When a Man Loves a Woman”), Aretha Franklin (“Respect”), Wilson Pickett (“Mustang Sally” κ.ά. Ο Hawkins δούλεψε επίσης με τους Duane Allman, Joe Cocker, Paul Simon , Bob Seger, Boz Scaggs, Albert King, Traffic, Rod Stewart, Eric Clapton και Willie Nelson.

29/5/21 Πέθανε ο Αμερικανός τραγουδιστής B.J. Thomas, από καρκίνο του πνεύμονα, σε ηλικία 78 ετών. Εκανε επιτυχίες με τα “Hooked on a Feeling” (1968), “Raindrops Keep Fallin’ on My Head” (1969), “(Hey Won’t You Play) Another Somebody Done Somebody Wrong Song” (1975), “Don’t Worry Baby” (1977) και “Whatever Happened to Old-fashioned Love” (1983).

17/7/21 Πέθανε ο Αμερικανός βιολιστής και τραγουδιστής της ροκ Robby Steinhardt από επιπλοκές οξείας παγκρεατίτιδας σε ηλικία 71 ετών. Εγινε γνωστός για τη συμμετοχή του στο συγκρότημα των Kansas, στο οποίο ήταν συν-τραγουδιστής μαζί με τον πιανίστα Steve Walsh.

20/7/21 Πέθανε ο Αμερικανός τραγουδιστής Chuck E. Weiss από καρκίνο σε ηλικία 76 ετών. Ο Weiss ήταν το θέμα του τραγουδιού της Rickie Lee Jones “Chuck E.’s In Love”, από το ντεμπούτο άλμπουμ της του 1979. Εκείνη την εποχή, η Jones είχε συνδεθεί ρομαντικά με τον Tom Waits. Και οι τρεις ζούσαν μαζί στο Tropicana Hotel στο Λος Άντζελες.

28/7/21 Πέθανε στο σπίτι του στο Houston του Texas, σε ηλικία 72 ετών, ο Αμερικανός μουσικός Dusty Hill. Ήταν ο μπασίστας του ροκ συγκροτήματος των ZZ Top για περισσότερα από 50 χρόνια. Επίσης έκανε φωνητικά και έπαιζε πλήκτρα.

31/7/21 Πέθανε ο Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδιστής Paul Cotton σε ηλικία 78 ετών. Ήταν μέλος του συγκροτήματος των Poco και συνθέτης του επιτυχημένου τραγουδιού τους “Heart of the Night”. Ο Cotton άφησε τους Poco στις αρχές του 2010 και μετά συνέχισε να κυκλοφορεί σόλο άλμπουμς.

7/8/21 Πέθανε ο Αμερικανός funk σαξοφωνίστας Dennis Thomas σε ηλικία 70 ετών. Ηταν μέλος των Kool & The Gang, μαί τους είχε τις επιτυχίες “Ladies’ Night”, “Celebration”, “Get Down on It”, “Joanna”, “Misled » και «Cherish».

13/8/21 Πέθανε η Αμερικανίδα κιθαρίστρια και τραγουδοποιός Nanci Griffith σε ηλικία 68 ετών. Το 1994 είχε κερδίσει το βραβείο Grammy για το άλμπουμ “Other Voices, Other Rooms”.

21/8/21 Πέθανε ο Don Everly στο σπίτι του στο Nashville, σε ηλικία 84 ετών, το ένα μισό των The Everly Brothers. «All I Have to Do Is Dream», «Cathy’s Clown» και άλλα. Η μουσική των Everly Brothers επηρέασε ακόμα και τους Beatles , οι οποίοι αυτοαποκαλούνταν ως «The British Everly Brothers». Το 2015, το Rolling Stone κατέταξε τους Everly Brothers στο Νο 1 στη λίστα με τα 20 καλύτερα ντουέτα όλων των εποχών.

22/8/21 Πέθανε ο Brian Travers από καρκίνο σε ηλικία 62 ετών. Ήταν ένας από τους ιδρυτές του βρετανικού reggae συγκροτήματος των UB40. Έπαιζε σαξόφωνο και ήταν επίσης ενορχηστρωτής και στιχουργός. Από το 2019 έπασχε δυστυχώς από καρκίνο.

24/8/21 Πέθανε ο Βρετανός μουσικός Fritz McIntyre σε ηλικία 62 ετών. Ήταν ο κημπορντίστας στην αρχική σύνθεση των Simply Red. Επαιξε από το ντεμπούτο άλμπουμ τους, το “Picture Book” του 1985 μέχρι το άλμπουμ του 1995 “Life”.

24/8/21 Πέθανε ο κορυφαίος Άγγλος μουσικός Charlie Watts σε νοσοκομείο του Λονδίνου σε ηλικία 80 ετών. Αρχικά ξεκίνησε ως γραφίστας. Ο Watts ανέπτυξε ενδιαφέρον για την τζαζ σε νεαρή ηλικία και εντάχθηκε στο συγκρότημα των “Blues Incorporated”. Ξεκίνησε επίσης να παίζει ντραμς στα rhythm & blues κλαμπς του Λονδίνου, όπου γνώρισε τους μελλοντικούς συντρόφους του στους Rolling Stones, τους Mick Jagger, Keith Richards και Brian Jones . Τον Ιανουάριο του 1963, άφησε τους Blues Incorporated και εντάχθηκε στους Rolling Stones ως ντράμερ όπου και παρέμεινε στο γκρουπ για 58 χρόνια.

29/8/21 Πέθανε ο Αμερικανός ντράμερ Ron Bushy μετά από μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία 79 ετών. Ήταν μέλος του ροκ συγκροτήματος των Iron Butterfly και ο σολίστ στα ντραμς στο θρυλλικό τραγούδι του συγκροτήματος «In-A-Gadda-Da-Vida», που κυκλοφόρησε το 1968. Ήταν το μόνο μέλος του γκρουπ που εμφανίστηκε και στα έξι στούντιο άλμπουμς του.

10/9/21 Πέθανε ο Άγγλος τραγουδιστής και δεξιοτέχνης της κιθάρας Michael Chapman σε ηλικία 80 ετών. Έγινε γνωστός στα φολκ κλαμπς στα τέλη της δεκαετίας του 1960, καθώς και στην «προοδευτική» μουσική σκηνή, ενώ κυκλοφόρησε πάνω από 50 άλμπουμς.

26/9/21 Πέθανε ο Άγγλος μουσικός Alan Lancaster σε ηλικία 72 ετών, λόγω επιπλοκών από την σκλήρυνση κατά πλάκας. Είναι γνωστός ως ιδρυτικό μέλος και μπασίστας των Status Quo, παίζοντας με το συγκρότημα από το 1967 έως το 1985.

8/10/21 Πέθανε ο Βρετανός ντράμερ Everett Morton σε ηλικία 71 ετών. Ηταν ντράμερ στο συγκρότημα ska των Beat, στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Γνώρισε μαζί τους μια σειρά από επιτυχίες, όπως τα “Mirror in the Bathroom”, “Too Nice to Talk To”, “Can’t Get Used to Losing You” και ”Hands Off…She’s Mine”.

11/10/21 Πέθανε ο Αμερικανός μουσικός και τραγουδιστής Deon Estus σε ηλικία 65 ετών. Ηταν γνωστός ως ο μπασίστας των Wham! και έπαιξε και στα δύο πρώτα σόλο LPs του George Michael. Το προσωπικό του single “Heaven Help Me”, με φωνητικά από τον George Michael, έφτασε στο Νο5 στο Billboard Hot 100 chart το 1989.

22/10/21 Πέθανε ο Αμερικανός τραγουδιστής Jay Black από πνευμονία σε ηλικία 82 ετών. Γνωστός και ως “The Voice” κατά τη δεκαετία του 1960, όταν ήταν ο τραγουδιστής των Jay and the Americans. Το συγκρότημα είχε πολλές επιτυχίες, όπως τα “Come a Little Bit Closer”, “Cara Mia” και “This Magic Moment”.

11/11/21 Πέθανε ο Άγγλος μουσικός, τραγουδοποιός και ποιητής Graeme Edge από μεταστατικό καρκίνο σε ηλικία 80 ετών. Ηταν συνιδρυτής και ντράμερ των Moody Blues, οι οποίοι έβγαλαν τα επιτυχημένα σινγκλς «Go Now», «Nights in White Satin», “Tuesday Afternoon”, “Question”, “Gemini Dream”, “The Voice” και “Your Most Wild Dreams”.

3/12/21 Πέθανε ο Αμερικανός ντράμερ Melvin Parker. Αυτός και ο αδελφός του, ο σαξοφωνίστας Maceo Parker, ήταν βασικά μέλη του συγκροτήματος του James Brown. Ο Melvin ήταν ο ντράμερ σε τρεις από τις ηχογραφήσεις του Brown: “Out of Sight”, “Papa’s Got A Brand New Bag” και “I Got You (I Feel Good).”

5/12/21 Πέθανε ο Βρετανός τραγουδιστής της ροκ μουσικής, κιθαρίστας και κημπορντίστας John Miles μετά από σύντομη ασθένεια, σε ηλικία 72 ετών. Πολύ γνωστός για το σινγκλ του 1976 «Music».

7/12/21 Πέθανε ο Σκωτσέζος τραγουδιστής Steve Bronski από εισπνοή καπνού σε φωτιά στο σπίτι του στο Soho του Λονδίνου, σε ηλικία 61 ετών. Ήταν συνιδρυτής και πιανίστας του γκρουπ Bronski Beat, που έγιναν γνωστοί με το “Smalltown Boy” το Why?”.

8/12/21 Πέθανε ο Αμερικανός μπασίστας και παραγωγός δίσκων Robbie Shakespeare σε ηλικία 68 ετών. Είναι περισσότερο γνωστός ως το ήμισυ από το ντουέτο Sly and Robbie, μαζί με τον ντράμερ Sly Dunbar. Θεωρήθηκε ένας από τους πιο σημαντικούς μπασίστες της ρέγκε. Συνεργάστηκε με διάφορους καλλιτέχνες, όπως οι Mick Jagger, Bob Dylan, Jackson Browne, Cyndi Lauper, Joe Cocker, Yoko Ono, Serge Gainsbourg και Grace Jones.

8/12/21 Πέθανε ο Ralph Edward Vierra Tavares δύο ημέρες πριν από τα 80α γενέθλιά του. Ήταν μέλος του αμερικανικού funk και soul συγκροτήματος Tavares, γνωστότερο για την επιτυχία του 1976 “Heaven Must Be Missing an Angel”.

10/12/21 Πέθανε ο Αμερικανός μουσικός, τραγουδοποιός, ηθοποιός και παραγωγός Michael Nesmith. Πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια στο σπίτι του στο Carmel Valley της Καλιφόρνια σε ηλικία 78 ετών. Ήταν γνωστός ως μέλος του συγκροτήματος των Monkees. Είχε γραψει το “Different Drum”, το οποίο έγινε επιτυχία από τη Linda Ronstadt και τους Stone Poneys.

13/12/21 Πέθανε ο Αμερικανός μουσικός της soul Joe Simon σε ηλικία 85 ετών. Εβγαλε 51 επιτυχίες στα αμερικάνικα τσαρτς, μεταξύ του 1964 και του 1981. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του: “The Chokin’ Kind” (1969), «Power of Love» (1972) και «Get Down, Get Down (Get on the Floor)» (1975).

15/12/21 Πέθανε η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Wanda Young σε ηλικία 78 ετών. Ήταν μέλος του γυναικείου συγκροτήματος των Marvelettes. Το πρώτο τους No1 single στα τέλη του 1961 ήταν το “Please Mr. Postman”. Οι Beatles αργότερα ηχογράφησαν το “Please Mr. Postman” στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους “With the Beatles” και το 1975 το ριμέικ του “Please Mr. Postman” από τους Carpenters έγινε Νο1 επιτυχία σε όλο τον κόσμο.

