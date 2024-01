Oχήματα του στρατού του Ισραήλ περνούν πάνω από το πτώμα Παλαιστίνιου – BINTEO με πολύ σκληρές εικόνες

Ανατριχιαστικές εικόνες μες ισραηλινό όχημα να περνάει πάνω από πτώμα Παλαιστινίου κάνουν το γύρο του διαδικτύου, μετά από επιχείρηση των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας (IDF) στην πόλη Τουλκαρέμ στην Δυτική Όχθη.

Οι εικόνες από κάμερες ασφαλείας δείχνουν όχημα των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ να περνά πάνω από το πτώμα ενός Παλαιστίνιου που είχε χάσει τη ζωή του στη διάρκεια μαχών.

Η ισραηλινή συνοριακή αστυνομία ανέφερε ότι ένα όχημα πέρασε, ακούσια, πάνω από το πτώμα, όταν έφτασε στην περιοχή για να απεγκλωβίσει τις δυνάμεις οι οποίες, φέρονται να είχαν δεχθεί σφοδρά πυρά, διευκρινίζοντας ότι το συγκλονιστικό συμβάν τελεί υπό εξέταση.

Το βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα αφότου η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε τη Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου, ότι ισραηλινές ειδικές δυνάμεις έκαναν επιδρομή στην Τουλκαρέμ για να συλλάβουν έναν καταζητούμενο Παλαιστίνιο, οπότε σκότωσαν τρεις ενόπλους σε ανταλλαγή πυρών.

Το βίντεο δείχνει ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας να πλησιάζουν ένα σπίτι κατά τη διάρκεια της νύχτας και να ανοίγουν πυρ εναντίον μιας ομάδας νεαρών ανδρών, τουλάχιστον ένας από τους οποίους ήταν οπλισμένος, αφού οι νεαροί βγήκαν από το σπίτι τρέχοντας στον δρόμο.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

An Israeli military vehicle has been filmed running over the body of a Palestinian who was shot during a raid on Tulkarem in the occupied West Bank ⤵️ pic.twitter.com/ubcEo3d9tu

— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 9, 2024