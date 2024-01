Η σημαντικότερη νύχτα στην ιστορία της pop μουσικής

Μία βραδιά του Ιανουαρίου του 1985, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες της μουσικής μαζεύτηκαν σε ένα στούντιο για να ηχογραφήσουν το “We Are the World”. Το ντοκιμαντέρ που ετοίμασε το Netflix με τίτλο “The Greatest Night In Pop” αναφέρεται σε αυτό το ιστορικό γεγονός, όπου 46 από τους κορυφαίους τραγουδιστές του κόσμου, μαζεύτηκαν μία βραδιά για να μετατρέψουν το… χάος σε μαγεία!

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν ήσαν οι εξής: Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, James Ingram, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross, Dionne Warwick, Willie Nelson, Al Jarreau, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry, Daryl Hall, Huey Lewis, Cyndi Lauper, Kim Carnes, Bob Dylan, Ray Charles, Dan Aykroyd, Harry Belafonte, Lindsey Buckingham, Mario Cipollina, Johnny Colla, Sheila E., Bob Geldof, Bill Gibson, Chris Hayes, Sean Hopper, Jackie Jackson, La Toya Jackson, Marlon Jackson, Randy Jackson, Tito Jackson, Waylon Jennings, Bette Midler, John Oates, Jeffrey Osborne, Anita Pointer, June Pointer, Ruth Pointer, Smokey Robinson.

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε για να συγκεντρωθούν εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πείνα στην Αφρική, κέρδισε δύο βραβεία Grammy και έκανε παγκόσμια αίσθηση.

H πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ από το Netflix, θα βγει στον αέρα στις 29 Ιανουαρίου και θα συμπεριλαμβάνει πρόσφατες συνεντεύξεις από τους παράγοντες που συμμετείχαν.

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “‘Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Χ (Twitter): @IosifAvramoglou – Facebook.com/avramoglou – Instagram: mus1cguru