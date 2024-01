O Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι παίζει με τις ζωές ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε τη διενέργεια διεθνούς έρευνας για να διαλευκανθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους που – σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας – παρέσυρε στον θάνατο τους 74 επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένων 65 ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο δημοσιοποιήθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι παίζει με τις ζωές ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου. «Είναι προφανές ότι οι Ρώσοι παίζουν με τις ζωές ουκρανών αιχμαλώτων, την αγωνία των αγαπημένων τους προσώπων και τα αισθήματα του λαού μας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Today, Russia launched around forty missiles of various types in an attempt to evade our air defenses.

We were able to intercept the majority of them, but there were still some hits. Over 200 different objects were damaged. 130 residential buildings, all ordinary houses. 130… pic.twitter.com/Clep0GALtO

