Ο Μακρόν υποδέχθηκε τον Τραμπ λίγο πριν από την τελετή για την επαναλειτουργία της Παναγίας των Παρισίων – «Είναι τιμή να βρίσκομαι εδώ»

Με τους επίσημους προσκεκλημένους να καταφθάνουν, η Γαλλία εισέρχεται στο ρυθμό των εορταστικών εκδηλώσεων για την αναστήλωση της Παναγίας των Παρισίων. Τα εγκαίνια σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας εποχής για το εμβληματικό τοπόσημο του Παρισιού, ενώ η Γαλλία βρίσκεται στη δίνη μιας νέας πολιτικής κρίσης.

Η σημερινή ημέρα στο Παρίσι βρίσκει τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να υποδέχεται δύο σημαντικούς ηγέτες στο Προεδρικό Μέγαρο: Τον πρώην Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο αρχηγός του γαλλικού κράτους Εμανουέλ Μακρόν θα έχει συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ντόναλντ Τραμπ σήμερα στο Παρίσι, στην πρώτη τους συνάντηση μετά την εκλογή του μελλοντικού προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε το Ελιζέ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος θα συμμετάσχει σε συνάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε το Ελιζέ.

Ο νικητής των πρόσφατων αμερικανικών εκλογών έφτασε με ιδιωτικό αεροπλάνο στο Παρίσι, καθώς δεν μπορεί να χρησιμοποιεί από τώρα τα αεροσκάφη της αμερικανικής προεδρίας. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη στο εξωτερικό μετά την εκλογή του. Επίσης, όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης έχει δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή στις υπηρεσίες πρωτοκόλλου της γαλλικής Προεδρίας της Δημοκρατίας που προσπαθούν να βρουν τίνι τρόπω θα βρίσκεται κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων δίπλα στον πρόεδρο Μακρόν, παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει επίσημη ιδιότητα, αφού δεν έχει ορκιστεί πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε σήμερα το απόγευμα στο Μέγαρο των Ηλυσίων τις “εξαιρετικές σχέσεις” του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Κατά την άφιξή του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε θερμή χειραψία με τον Εμανουέλ Μακρόν, στα σκαλιά του προεδρικού μεγάρου μπροστά από τη Ρεπουμπλικανική Φρουρά.

Στη συνέχεια οι δύο ηγέτες έκαναν δηλώσεις στον Τύπο μέσα στο προεδρικό μέγαρο. «Είναι μεγάλη τιμή για τον γαλλικό λαό που σας υποδεχόμαστε», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν στον Τραμπ. «Είναι τιμή να βρίσκομαι εδώ», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας τις “εξαιρετικές σχέσεις” του με τον Γάλλο πρόεδρο. «Είχαμε μεγάλη επιτυχία δουλεύοντας μαζί», δήλωσε. «Φαίνεται ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να τρελαίνεται λίγο αυτή τη στιγμή και θα μιλήσουμε γι’ αυτό», πρόσθεσε, μπροστά στις κάμερες.

Επίσης, το Ελιζέ ανακοίνωσε και τριμερή άτυπη συνάντηση με τη συμμετοχή του Τραμπ και Ζελένσκι. Ο αρχηγός του γαλλικού κράτους Εμανουέλ Μακρόν θα έχει συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ντόναλντ Τραμπ σήμερα στο Παρίσι, στην πρώτη τους συνάντηση μετά την εκλογή του μελλοντικού προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε το Ελιζέ.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί και με τον διάδοχο του βρετανικού χρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από έντονη διπλωματική δραστηριότητα, με βασικό ορόσημο τη μετάβαση του Μακρόν στις 7 το απόγευμα (τοπική ώρα Γαλλίας, 8 μ.μ. ώρα Ελλάδας) στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων για μια εξαιρετικά σημαντική τελετή.

Έπειτα από πρόσκληση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν παρόντες θα είναι σήμερα στην γαλλική πρωτεύουσα σχεδόν 40 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από ολόκληρο τον κόσμο, με την Ελλάδα εκπροσωπείται από την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαρόπουλου.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα οι εορταστικές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 20.00 ώρα Ελλάδας στον προαύλιο χώρο του Ναού. Ωστόσο πληροφορίες της τελευταίας στιγμής αναφέρουν ότι επειδή σήμερα το βράδυ ο καιρός στο Παρίσι αναμένεται ότι θα είναι βροχερός και οι άνεμοι θυελλώδεις, ενδεχομένως να υπάρξουν αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Οι εορταστικές εκδηλώσεις προβλέπεται να ξεκινήσουν με την προβολή ενός φιλμ που θα περιγράφει πως ακριβώς έγινε η αναστήλωση της πασίγνωστης, από τον Βίκτωρα Ουγκώ, Παναγίας των Παρισίων, ενώ θα διαβαστεί μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου και θα λάβει το λόγο ο Εμάνουελ Μακρόν.

Θα ακολουθήσουν τα θυρανοίξια με τις πύλες της Παναγίας των Παρισίων που εδώ και πέντε χρόνια ήταν ερμητικά κλειστές, να ανοίγουν εκ νέου για να εισέλθουν στον ναό οι περίπου 2000 προσκεκλημένοι. Πέριξ της Παναγίας των Παρισίων εκτιμάται ότι θα συγκεντρωθούν περίπου 40.000 άτομα κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Οι σημερινές εορταστικές εκδηλώσεις, με βάση το αρχικό πρόγραμμα θα κλείσουν με μία συναυλία κλασικής μουσικής, όπου παρόντες θα είναι διεθνούς φήμης καλλιτέχνες από πολλές χώρες του κόσμου.

