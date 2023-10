Ο ισραηλινός στρατός απάντησε σε πυρά προερχόμενα από την Συρία – Θέμα χρόνου η εισβολή στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε εισερχόμενα πυρά από την Συρία που ενεργοποίησαν τις σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ και στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν. Το ισραηλινό πυροβολικό απάντησε στα πυρά.

Συγκεκριμένα, οι σειρήνες ήχησαν στην Αλμα, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο και στην πόλη Αβνέι Εϊτάν στα Υψίπεδα του Γκολάν.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή ευρείας κλίμακας επιχειρησιακά σχέδια επίθεσης, την ώρα που πριν από λίγο σειρήνες ήχησαν πριν από λίγη ώρα στο Τελ Αβίβ ως προειδοποίηση για πιθανή επίθεση με ρουκέτες.

🚨A few minutes ago a heavy rocket barrage towards the center.

Iron Dome shot most of them,

There are falls in the open area.

Like our iron dome👍🏽🚀

