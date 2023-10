«Το επόμενο στάδιο έρχεται» λέει ο Νετανιάχου σε στρατιώτες έξω από την Λωρίδα της Γάζας

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε σήμερα Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί έξω από τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το γραφείο του, δίνοντας στη δημοσιότητα και ένα βίντεο από τη συνάντηση αυτήν.

Ο Νετανιάχου ακούγεται να ρωτά τους φαντάρους: «Είστε έτοιμοι για το επόμενο στάδιο; Το επόμενο στάδιο έρχεται».

Δεν έκανε καμία άλλη διευκρίνιση στο βίντεο αυτό, που δείχνει μόνο τους στρατιώτες να κουνούν καταφατικά το κεφάλι, απαντώντας στην ερώτησή του.

BREAKING🚨: Netanyahu visits Israeli soldiers near the border with Gaza, asks if they are ‘ready for the next stage’.

pic.twitter.com/On66I8NHgd

— Officer Lew (@officer_Lew) October 14, 2023