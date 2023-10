Πόλεμος στο Ισραήλ: Ο ισραηλινός στρατός απαντά με την «Επιχείρηση Σιδερένια Σπαθιά» – «Η Χαμάς θα πληρώσει το τίμημα»

Ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι Ισραηλινοί στρατιώτες και πολίτες έχουν πιαστεί αιχμάλωτοι από την Χαμάς και κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας. Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανέφερε συγκεκριμένα ότι «ισραηλινοί στρατιώτες και πολίτες» απήχθησαν κατά τη διάρκεια της διείσδυσης ενόπλων της Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια σήμερα.

«Υπάρχουν στρατιώτες και πολίτες που έχουν απαχθεί (και κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας), δεν μπορώ να δώσω στοιχεία για αυτό αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ένα έγκλημα πολέμου που διέπραξε η Χαμάς και θα πληρώσει το τίμημα», είπε ο εκπρόσωπος του στρατού σε δημοσιογράφους.

Ο IDF ( Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) ξεκινά μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας για την υπεράσπιση των Ισραηλινών αμάχων ενάντια στη συνδυασμένη επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Ισραήλ η Χαμάς το πρωί αναφέρει ανακοίνωση του Ισραηλινού Στρατού η οποία αναρτήθηκε στο χ πρώην twitter. Η επιχείρηση φέρει την κωδική ονομασία «Σιδερένια Σπαθιά»

