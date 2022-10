Ο Ερντογάν παίζει πινγκ πονγκ και κρατάει ανάποδα την ρακέτα του

Την χαλαρή του του πλευρά θέλησε να δείξει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και αποφάσισε να βγάλει το σακάκι και να παίξει πινγκ πονγκ με τον πρόεδρο του Καζακστάν, Κασίμ Τοκάγιεφ. Ο Τούρκος πρόεδρος βρίσκεται στην Αστάνα προκειμένου να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Τουρκίας-Καζακστάν.

Βέβαια ο Τούρκος πρόεδρος φαίνεται ότι δεν έχει και μεγάλη σχέση με το άθλημα, καθώς ο τρόπος που κρατάει την ρακέτα δεν είναι και ο πιο ενδεδειγμένος. Το αντίθετο μάλιστα. Στο επικοινωνιακού τύπου βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας, το Anadolu, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δέχθηκε ένα καρφί« από τον Τοκάγιεφ χωρίς να μπορεί να αντιδράσει.

(VIDEO) Turkish President Recep Tayyip Erdogan plays table tennis with his Kazakh counterpart Kassym-Jomart Tokayev in Astana pic.twitter.com/jrL7ve5Are

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) October 12, 2022