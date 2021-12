Ο Elon Musk θα πληρώσει 11 δισ. δολάρια σε φόρους – Αυτή είναι η αιτία

Ο Elon Musk αποκάλυψε ότι φέτος ο λογαριασμός της εφορίας θα είναι… 11 δισ. δολάρια. Είναι ένας τεράστιος αριθμός αλλά τα στοιχεία στην επιτροπή Securities and Exchange Commission επιβεβαιώνουν την εκτίμηση του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη της Tesla και της SpaceX.

Όπως αναφέρει το CNN, ο Musk κρατά τους θαυμαστές του ενήμερους με διάφορα tweet καθώς ο “πόλεμος” με την γερουσιαστή Elizabeth Warren, μαίνεται.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year

— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021