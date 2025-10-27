Ο Αλασάν Ουαταρά επανεκλέγεται πρόεδρος της Ακτής Ελεφαντοστού από τον πρώτο γύρο

Ο πρώην υπουργός Εμπορίου της Ακτής Ελεφαντοστού Ζαν-Λουί Μπιγιόν παραδέχτηκε την Κυριακή (26/10) ότι ηττήθηκε στις προεδρικές εκλογές από τον Αλασάν Ουαταρά, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του, καθώς τα πρώτα αποτελέσματα δίνουν ευρύ προβάδισμα στον απερχόμενο πρόεδρο, σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ο Μπιγιόν ήταν ο ένας από τους τέσσερις υποψηφίους της αντιπολίτευσης απέναντι στον Ουαταρά, πρώην στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που σε αυτές τις εκλογές διεκδικεί μια τέταρτη θητεία στην προεδρία.

Ο Μπιγιόν προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την υποστήριξη του αντιπολιτευόμενου κόμματος PDCI του Τιτζάν Τιάμ, του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Credit Suisse η υποψηφιότητα του οποίου στις εκλογές απορρίφθηκε.

«Τα πρώτα αποτελέσματα φέρνουν τον απερχόμενο πρόεδρο Αλασάν Ουαταρά μπροστά, δείχνουν ότι είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών» ανέφερε στην ανακοίνωσή του, συγχαίροντας τον 83χρονο Ουαταρά.

Τα πρώτα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Εκλογική Επιτροπή σήμερα δείχνουν ότι ο Ουαταρά συγκεντρώνει ποσοστά συχνά μεγαλύτερα του 90% σε ορισμένες περιοχές. Στο Βορρά, στο προπύργιό του, έλαβε 99,7% στο Κάνι και το Κονγκ, 98,1% στο Φερκεσεντούγκου και 97,8% στο Σινεματιάλι, με τη συμμετοχή να πλησιάζει το 100% σε αυτές τις αγροτικές περιοχές. Στη Νταμπακάλα, την περιοχή όπου εκλέγεται βουλευτής ο Μπιγιόν, το ποσοστό του Ουαταρά ξεπέρασε το 92%.

Στις νότιες και δυτικές επαρχίες, το προπύργιο της αντιπολίτευσης, όπου πολλά από τα εκλογικά τμήματα ήταν έρημα, το ποσοστό της συμμετοχής ήταν μικρό, ωστόσο και πάλι ο Ουαταρά ερχόταν πρώτος σε ψήφους. Στην κοινότητα Κοκόντι του Αμπιτζάν μόλις το 20% των ψηφοφόρων εμφανίστηκε για να ψηφίσει και ο Ουαταρά συγκέντρωσε ποσοστό 68%.

Το ποσοστό της συμμετοχής σε πανεθνικό επίπεδο δεν είναι ακόμη γνωστό αλλά ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Εκλογικής Επιτροπής Ιμπραχίμ Κουιμπέρ Κουλιμπαλί εκτιμά ότι θα ανέλθει περίπου στο 50%.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ ΜΠΕ

