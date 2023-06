Ντόναλντ Τραμπ: Κοσμοσυρροή έξω από το δικαστήριο στο Μαϊάμι – Τι θα πει για το κατηγορητήριο

Οπαδοί και αντίπαλοι του Ντόναλντ Τραμπ, δημοσιογράφοι και αστυνομικοί έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται έξω από το δικαστήριο στο Μαϊάμι, στο οποίο αναμένεται να εμφανιστεί απόψε στις δέκα ώρα Ελλάδας, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, για να του αποδοθούν εκ νέου κατηγορίες, αυτή την φορά για την υπόθεση των εγγράφων που κατηγορείται ότι αφαίρεσε από τον Λευκό Οίκο, όταν παρέδωσε την εξουσία.

Οι στενοί του συνεργάτες επικοινώνησαν με τις αρχές του Μαϊάμι και εξέφρασαν φόβους, ότι μπορεί να ξεσπάσουν επεισόδια μεταξύ των οπαδών και των αντιπάλων του πρώην προέδρου, έξω από το δικαστήριο.

Ο Τραμπ, ο οποίος είναι ο πρώτος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ που αντιμετωπίζει ομοσπονδιακές κατηγορίες, κατηγορίες για παραβίαση ομοσπονδιακών νόμων, αναμένεται να τεθεί πρώτα υπό κράτηση και στη συνέχεια να τεθεί υπό σύλληψη, προτού προσαχθεί ενώπιον του Δικαστηρίου. Είναι ουσιαστικά η ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε στο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όταν πήγε για να του αποδοθούν κατηγορίες για την υπόθεση χρηματοδότησης της πρώην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελ, προκειμένου να εξασφαλίσει την σιωπή της.

Thousands are here in Miami to protest the Witch Hunt against President Donald Trump pic.twitter.com/21hMksmuEQ

— Alex Sheppard 🇺🇸 (@NotAlexSheppard) June 13, 2023