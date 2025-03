Ντμίτρι Πεσκόφ: Πρόωρη κάθε συζήτηση για το πού θα γίνουν οι επόμενες συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας

«Είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε» για το πού θα μπορούσε να διεξαχθεί ο επόμενος κύκλος συνομιλιών ανάμεσα στις κυβερνήσεις της Ρωσίας και στις ΗΠΑ, τόνισε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ερωτήθηκε σχετικά από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η πρώτη συνάντηση αντιπροσωπειών υψηλού επιπέδου των δυο χωρών έπειτα από αρκετά χρόνια διεξήχθη στις 18 Φεβρουαρίου στη Σαουδική Αραβία, από τους υπουργούς Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και Μάρκο Ρούμπιο.

Dmitry Peskov, Putin’s spokesman, hails the Trump administration for “rapidly changing [US] foreign policy configurations.”

“This largely coincides with our vision,” he said. pic.twitter.com/XC0sfdlV9O

— max seddon (@maxseddon) March 2, 2025