Ντίσελντορφ: Εστιατόριο σέρβιρε πίτσα με επιδόρπιο… κοκαΐνη – «Ήταν το πιάτο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις»

Η πίτσα Νο 40 ήταν για πολύ καιρό ένα από τα πιάτα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε ένα εστιατόριο στο Ντίσελντορφ στη Γερμανία, μέχρι που η αστυνομία ανακάλυψε το μυστικό συστατικό: μια δόση κοκαΐνης.

Οι αρχές λένε ότι η αποκάλυψη του συστήματος παράνομης διακίνησης ναρκωτικών τους επέτρεψε να συντρίψουν ένα κύκλωμα οργανωμένου εγκλήματος στο πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας, τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Περίπου 150 αστυνομικοί, μεταξύ των οποίων και από επίλεκτες μονάδες, έψαξαν την περασμένη εβδομάδα 16 ακίνητα σε εννέα πόλεις, συνέλαβαν τρεις υπόπτους και εντόπισαν κρύπτες με όπλα, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων DPA.

