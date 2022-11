Νότια Κορέα: Νεκρός αξιωματούχος που ήταν υπό έρευνα για το πολύνεκρο ποδοπάτημα

Ένας αξιωματούχος της Αστυνομίας στη Νότια Κορέα, εις βάρος του οποίου διεξαγόταν έρευνα για το πολύνεκρο ποδοπάτημα την ημέρα εορτασμού του Halloween στη Σεούλ, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του σήμερα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Από το δυστύχημα στις 29 Οκτωβρίου σκοτώθηκαν 156 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 198 -κυρίως 20άρηδες και 30άρηδες- όταν μεγάλο πλήθος κατέφυγε σε στενά δρομάκια της δημοφιλούς για τη νυχτερινή της ζωή συνοικίας της Σεούλ, Ιτεγουόν, όπου είχαν πάει για τα πάρτι που είχαν διοργανωθεί για το φετινό Halloween, το πρώτο που εορταζόταν στη χώρα χωρίς σχεδόν κανένα περιοριστικό μέτρο λόγω COVID-19 εδώ και τρία χρόνια.

Ο αξιωματούχος, του οποίου δόθηκε στη δημοσιότητα μόνο το επίθετο, Τζέονγκ, ήταν επικεφαλής του τμήματος πληροφοριών στο αστυνομικό τμήμα της Γιονγκσάν στο οποίο υπάγεται και η Ιτεγουόν και βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Σεούλ από ένα μέλος της οικογενείας του γύρω στις 00:45 μμ, μετέδωσε το Yonhap επικαλούμενο μη κατονομαζόμενους αξιωματούχους της αστυνομίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τηλεφωνικές κλήσεις του Reuters στο αστυνομικό τμήμα της Γιονγκσάν δεν απαντήθηκαν.

