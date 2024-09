Νότια Κορέα: Μπαλόνι γεμάτο σκουπίδια που εστάλη από τη Βόρεια Κορέα στη Σεούλ προκάλεσε φωτιά σε κτίριο

Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας, με την πυροσβεστική υπηρεσία της τελευταίας να ανακοινώνει σήμερα ότι μια πυρκαγιά ξέσπασε όταν ένα μπαλόνι γεμάτο σκουπίδια, προερχόμενο από τη Βόρεια Κορέα, προσγειώθηκε στην οροφή ενός κτιρίου στη Σεούλ, σε μια δυτική συνοικία της πρωτεύουσας της χώρας.

Στις 21:04 τοπική ώρα χθες, Κυριακή, (15:04 ώρα Ελλάδος) «πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην στέγη τετραώροφου εμπορικού κτιρίου», διευκρίνισε η πυροσβεστική. Για την κατάσβεση της φωτιάς χρειάστηκαν 18 λεπτά, 15 πυροσβεστικά οχήματα και 56 πυροσβέστες, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία σημείωσε ότι δεν υπάρχουν θύματα, ενώ ο στρατός και η αστυνομία κατέσχεσαν το μπαλόνι για να διεξαγάγουν έρευνα για το περιστατικό.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εχθές το απόγευμα η Βόρεια Κορέα έστειλε συνολικά 120 μπαλόνια με απορρίμματα προς τα σύνορα, ενώ την προηγούμενη ημέρα είχε στείλει 50, σύμφωνα με υπολογισμό των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων. Περίπου 40 από αυτά προσγειώθηκαν στη Νότια Κορέα, κυρίως στην επαρχία Γκιόνγκι, στον βορρά, και στην πρωτεύουσα.

Τα μπαλόνια περιείχαν «κυρίως χαρτιά και πλαστικά απορρίμματα», σύμφωνα με ανάλυση της επιτροπής των αρχηγών των επιτελείων των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων.

Ορισμένα από αυτά τα αερόστατα θερμαίνονται με ένα μηχανισμό ο οποίος μπορεί να τα σκίσει κατά τη διάρκεια της πτήσης τους, διευκρίνισε ο Λι Τσανγκ-χιουν, εκπρόσωπος της επιτροπής αυτής.

Οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις αποφεύγουν να ανοίγουν πυρ στα μπαλόνια προτού αυτά προσγειωθούν, για να αποφευχθεί να πέσουν στο έδαφος συντρίμμια και επικίνδυνα υλικά.

