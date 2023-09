Νότια Αφρική: Κύματα 9,5 μέτρων «κατάπιαν» παραλιακές περιοχές – Συγκλονιστικά ΒΙΝΤΕΟ

Τραγωδία στην Νότια Αφρική. Τεράστια κύματα που προκλήθηκαν από ένα φαινόμενο που είναι γνωστό ως «ανοιξιάτικη παλίρροια» (spring tide) «χτύπησαν» παράκτιες περιοχές της Νότιας Αφρικής το Σαββατοκύριακο, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και επτά να τραυματιστούν.

Η μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε ότι καταγράφηκαν κύματα ύψους έως και 9,5 μέτρων, με ορισμένα να καταστρέφουν παραθαλάσσια κτίρια και να «καταπίνουν» αυτοκίνητα σε χώρους στάθμευσης.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Νότιας Αφρικής ανέφερε ότι επλήγη το 50% της ακτογραμμής της χώρας.

Massive waves wrecked havoc across the southern coast of South Africa (video from Harold’s bay) yesterday as a result of spring high tide combining with storm surge – damage in many local coastline towns!

LSC/The weather Hooligan pic.twitter.com/zF7HVYj5tS

— Live Storm Chasers (@LiveStormChaser) September 17, 2023