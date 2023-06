Νορβηγία: Διάθεση 21,5 εκατομμυρίων ευρώ για την πυρηνική ασφάλεια στην Ουκρανία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας ανακοίνωσε σήμερα ότι το Όσλο θα διαθέσει συνολικά 250 εκατομμύρια κορώνες (σχεδόν 21,5 εκατ. ευρώ) για την πυρηνική ασφάλεια στην Ουκρανία, εν μέσω ανησυχίας για τον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια έπειτα από την κατάρρευση του φράγματος Καχόβκα.

Ο πόλεμος που ξεκίνησε η Ρωσία αποτελεί απειλή για την πυρηνική ασφάλεια στην Ουκρανία, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του νορβηγικού υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία υπογραμμίζεται πως «ένα πυρηνικό ατύχημα θα είχε συνέπειες όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και πέρα από τα σύνορά της».

Τα 250 εκατ. νορβηγικές κορώνες θα μοιραστούν ως εξής: 100 εκατομμύρια προς τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) για να μπορέσουν οι εμπειρογνώμονές του να συνεχίσουν τους ελέγχους τους σε πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας, και 150 εκατομμύρια για την ενίσχυση της ασφάλειας των ουκρανικών εγκαταστάσεων.

Αποτελούν μέρος του προγράμματος Nansen, το οποίο προβλέπει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία ύψους 75 δισεκατομμυρίων κορωνών για την περίοδο 2023-2027.

Η ανακοίνωση έγινε εν μέσω ανησυχίας για την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια – τον οποίο έχουν καταλάβει από πέρυσι οι ρωσικές δυνάμεις – μετά την κατάρρευση του φράγματος Καχόβκα στον ποταμό Δνείπερο, το νερό του οποίου χρησιμεύει στην ψύξη των έξι αντιδραστήρων του.

Today, I visited the #Zaporizhzhya nuclear power plant to assess the situation after the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. pic.twitter.com/TSO5ml0cJa

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 15, 2023