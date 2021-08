No Time To Die – Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της παγκόσμιας πρεμιέρας της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ

Η παγκόσμια πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ, “No Time To Die”, θα πραγματοποιηθεί στις 28 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση στον επίσημο λογαριασμό του ” Πράκτορα 007″ στο Twitter. Η ανακοίνωση εκδόθηκε ως απάντηση στις εικασίες, που κυκλοφορούσαν σε ψυχαγωγικά ΜΜΕ, ότι η προβολή της ταινίας ενδέχεται να καθυστερήσει ξανά εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού σε ορισμένες περιοχές του κόσμου.

Σε μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό @007 Bond στο Twitter αναφέρθηκε ότι το «κόκκινο χαλί» για την πρεμιέρα της ταινίας θα στρωθεί στο Λονδίνο, στις 28 Σεπτεμβρίου. Η ημερομηνία προβολής μετατέθηκε τρεις φορές από τότε που άρχισε η πανδημία του νέου κορονοϊού τον Μάρτιου του 2020, καθώς οι κινηματογράφοι παγκοσμίως αναγκάστηκαν να κλείσουν.

Οι ταινίες του Τζέιμς Μποντ είναι μεταξύ των πιο επικερδών σειρών ταινιών του Χόλιγουντ. Το Spectre του 2015 συγκέντρωσε 880 εκατομμύρια δολάρια στο box office παγκοσμίως, ενώ το “Skyfall” το 2012 πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως.

The World Premiere for #NoTimeToDie will take place on Tuesday 28 September 2021 at London’s @RoyalAlbertHall. Producers Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and director Cary Joji Fukunaga will join Daniel Craig on the red carpet. pic.twitter.com/EhlCPira6f

— James Bond (@007) August 20, 2021