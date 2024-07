Νιγηρία: Τουλάχιστον 16 νεκροί μαθητές από την κατάρρευση σχολικού κτιρίου

Τουλάχιστον 16 μαθητές σκοτώθηκαν σήμερα στη Νιγηρία όταν σχολικό κτίριο κατέρρευσε την ώρα που έδιναν εξετάσεις, δήλωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που καταμέτρησε τα πτώματα των θυμάτων σε νοσοκομεία.

Many feared trapped as school building collapses in Plateau

A two-storey school building has collapsed around Zara road in Plateau state.

Eyewitnesses said some students and teachers are still trapped in the building.

The school, which is located in the Busa Buji community,… pic.twitter.com/1DiUNVWGyi

— GoldMyneTV (@GoldmyneTV) July 12, 2024