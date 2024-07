New York Times: Ο Μπάιντεν αρχίζει να αποδέχεται ότι ίσως χρειαστεί να εγκαταλείψει την κούρσα των εκλογών

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, φαίνεται να αποδέχεται την πιθανότητα μη επανεκλογής του στις επερχόμενες εκλογές της 5ης Νοεμβρίου και ενδέχεται να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times της Πέμπτης (18/7), το οποίο επικαλείται πηγές κοντά στον πρόεδρο.

Ένας από τους κοντινούς του ανθρώπους προειδοποίησε ότι ο πρόεδρος δεν είχε αποφασίσει ακόμη να εγκαταλείψει τον αγώνα μετά από τρεις εβδομάδες επιμονής ότι σχεδόν τίποτα δεν θα τον έκανε να φύγει. Ωστόσο, την ίδια ώρα, ένας άλλος ανέφερε ότι η συνειδητοποίηση της πραγματικότητας έρχεται και ότι δεν θα ήταν έκπληξη αν ο κ. Μπάιντεν έκανε σύντομα μια ανακοίνωση υποστηρίζοντας την Αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις ως αντικαταστάτριά του.

Αυτό το σενάριο βασίζεται σε συνομιλίες με τέσσερα άτομα κοντά στον πρόεδρο, τα οποία περιέγραψαν την κατάσταση ως εξαιρετικά λεπτή και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να αποφύγουν να προσβάλουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, αναφέρει η εφημερίδα. Ο κ. Μπάιντεν παραμένει σε απομόνωση στο εξοχικό του στο Rehoboth Beach, Del., αφού διαγνώστηκε με Covid την Τετάρτη.

Πολλοί άλλοι Δημοκρατικοί που δεν βρίσκονται τόσο κοντά στον Λευκό Οίκο δήλωσαν ότι αυξάνονται οι προσδοκίες εντός του κόμματος ότι ο πρόεδρος θα υποχωρούσε σύντομα, κάνοντας στροφή σε σχέση με λίγες μέρες πριν, όταν πολλοί ήταν απελπισμένοι όσον αφορά στο να αλλάξει γνώμη. Ωστόσο, υπήρχε επίσης επιφυλακτικότητα σχετικά με τον τρόπο που ερμηνεύει τα σημάδια ένας πρόεδρος με εξαιρετικά μικρό κύκλο έμπιστων ανθρώπων.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αρνήθηκαν ότι ο πρόεδρος οδεύει προς την παραίτηση, απορρίπτοντας αναφορές για το αντίθετο, ως αποτέλεσμα μιας συντονισμένης εκστρατείας διαρροών από Δημοκρατικούς για να κλιμακώσουν την πίεση στον κ. Μπάιντεν. Ενώ ανέφεραν ότι ακούει τις ανησυχίες και τις παίρνει στα σοβαρά, δεν άλλαξε γνώμη σε σχέση με την αποχώρησή και ξεκαθάρισε στους συνεργάτες του τα τελευταία 24ωρα ότι ήταν αποφασισμένος να παραμείνει στην κούρσα, σημειώνουν οι NY TIMES.

Ο Μάικ Ντόνιλον, ο επί μακρόν ανώτερος σύμβουλος του Μπάιντεν και ένας από τους πιο έμπιστους συνεργάτες του, είπε στον πρόεδρο ότι η κούρσα παραμένει ανταγωνιστική παρά τις αμφιβολίες των Δημοκρατικών και ορισμένες από τις δημόσιες δημοσκοπήσεις, επιμένοντας ότι υπάρχει ακόμη δρόμος για τη νίκη, σύμφωνα με άλλους συμβούλους . Η οικογένεια του προέδρου τον υποστήριξε επίσης να συνεχίσει, σημειώνοντας τη μακρά ιστορία του στο πλαίσιο της οποίας κατάφερνε να ξεπερνά τις πιθανότητες και να αψηφά τους σκεπτικιστές, αναφέρει το άρθρο.

Κατανοώντας την ψυχολογία του και με δεδομένη την ευαισθησία στην τρέχουσα ασθένειά του, αρκετοί άνθρωποι που γνωρίζουν τις συζητήσεις που γίνονται ανέφεραν ότι τα κοντινά του άτομα διστάζουν να τον πιέσουν για μια απάντηση ενώ πάσχει από Covid. Ο γιατρός του είπε την Πέμπτη ότι δεν έχει πυρετό αλλά παρουσιάζει αναπνευστικά συμπτώματα, τονίζει η εφημερίδα στο άρθρο της.

Παράλληλα, το NBC αναφέρει πως υπάρχει πλέον μια αίσθηση ότι η κατάσταση έχει αλλάξει, ακόμη και μεταξύ ορισμένων από τους πιο εσωτερικούς υποστηρικτές του προέδρου, οι οποίοι τώρα πιστεύουν ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. «Είμαστε κοντά στο τέλος» δήλωσε πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στον Μπάιντεν.

Ταυτόχρονα, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου θεωρούν ότι η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, ήταν πίσω από την προτροπή του βουλευτή Άνταμ Σιφ προς τον Μπάιντεν να αποσυρθεί από την εκλογική αναμέτρηση, καθώς πιστεύει ότι δεν μπορεί να νικήσει στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. Η πληροφορία αυτή προέρχεται από ανώτατη πηγή του Λευκού Οίκου με άμεση γνώση του θέματος.

Ο Σιφ, σε δήλωσή του την Τετάρτη, εξέφρασε «σοβαρές ανησυχίες» σχετικά με την ικανότητα του Μπάιντεν να επικρατήσει επί του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου του, Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή η δήλωση ήταν η πρώτη από κάποιο Δημοκρατικό μετά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ το προηγούμενο Σάββατο, όπου τραυματίστηκε στο δεξί αυτί. Η προεκλογική ομάδα του Μπάιντεν θεωρούσε ότι το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς θα μετρίαζε τις εκκλήσεις για απόσυρσή του, πριν τη δήλωση του Σιφ.

«Η Νάνσι είναι πίσω από αυτό. Δεν αφήνει καμία ευκαιρία. Ο Σιφ δεν θα έκανε αυτή την κίνηση χωρίς την έγκρισή της», ανέφερε η ανώνυμη πηγή. Η Πελόζι είναι «πεπεισμένη ότι η κοινή γνώμη είναι κατά του Μπάιντεν και ότι εκείνος δεν μπορεί να την αλλάξει», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Το γραφείο της Πελόζι και ο Λευκός Οίκος δεν έχουν ανταποκριθεί σε αιτήματα να σχολιάσουν σχετικά.

Συνεχείς πιέσεις για να επανεξετάσει την παραμονή του στην προεκλογική κούρσα δέχεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν με τα πιο πρόσφατα «φίλια πυρά» να προέρχονται από τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

Η προεκλογική εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν ισορροπεί στην κόψη του ξυραφιού έναντι του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, με τέσσερις από τις επτά βασικές πολιτείες που είναι στην μάχη να φαίνονται πλέον όλο και πιο απρόσιτες για τους Δημοκρατικούς.

Η Τζόρτζια, η Αριζόνα και η Νεβάδα – όλες διεκδικούνται από τον Μπάιντεν το 2020 – εκτός από τη Βόρεια Καρολίνα, την οποία οι Δημοκρατικοί ήλπιζαν κάποια στιγμή να πάρουν πίσω από τον Τραμπ, έχουν γίνει πιο δύσκολες, δήλωσαν στο Reuters σε συνεντεύξεις τους περισσότεροι από δώδεκα αξιωματούχοι της εκστρατείας και άλλοι ανώτεροι Δημοκρατικοί.

Στις φωνές αυτών προστέθηκε σήμερα και η παρέμβαση του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος δήλωσε σε συνεργάτες του ότι οι πιθανότητες του προέδρου Τζο Μπάιντεν για να νικήσει στις εκλογές του Νοεμβρίου εξανεμίζονται.

Όπως είπε, ο ίδιος πιστεύει πως ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ πρέπει να εξετάσει σοβαρά την υποψηφιότητά του, ανέφερε σήμερα η Washington Post, επικαλούμενη πολυάριθμες πηγές με γνώση του θέματος.

Breaking news: Former president Barack Obama has told allies in recent days that President Biden’s path to victory has greatly diminished and he thinks the president needs to seriously consider the viability of his candidacy. https://t.co/4bw9LiMTTJ

— The Washington Post (@washingtonpost) July 18, 2024