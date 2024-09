Νεπάλ: Περισσότεροι από 100 νεκροί και 64 αγνοούμενοι εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων

Τουλάχιστον 101 άνθρωποι σκοτώθηκαν και η τύχη 64 αγνοείται μετά τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις στο Νεπάλ, ιδίως στην πρωτεύουσα Κατμαντού.

Flash: Floods caused by incessant rain killed at least 39 people in #Nepal. Nine persons were killed in #Kathmandu, 16 in #Lalitpur, five in Bhaktapur, three in Kavrepalanchowk, two each in Panchthar and Dhankuta, and one each from Jhapa and Dhading. A total of 11 people are… pic.twitter.com/MiwaDtqpYR — Yuvraj Singh Mann (@yuvnique) September 28, 2024

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε τον απολογισμό στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), υπογραμμίζοντας ότι «είναι πιθανό να αυξηθεί, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στις πληγείσες περιοχές».

Η κοιλάδα του Κατμαντού γνώρισε την πιο έντονη βροχόπτωση που έχει καταγραφεί από το 1970, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία του Νεπάλ. Ποτάμια υπερχείλισαν, πλημμυρίζοντας σπίτια κοντά στις όχθες.

Devastating floods hit Kathmandu Valley and other parts of Nepal. A number of deaths have been confirmed while thousands of rescues have been carried out across the capital.https://t.co/OJwUg7wx8K pic.twitter.com/lUoJoFQcNf — Sky News (@SkyNews) September 28, 2024

«Είναι τρομαχτικό. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια καταστροφή», δήλωσε ο 34χρονος Μαχαμάντ Σαμπουντίν, ιδιοκτήτης συνεργείου μοτοσικλετών. Αρκετοί κάτοικοι κατέφυγαν στις στέγες κτιρίων για να γλιτώσουν από τα ορμητικά νερά.

Οι μουσώνες, από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, προκαλούν θανάτους και καταστροφές κάθε χρόνο στη νότια Ασία, αλλά οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Περισσότεροι από 220 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους φέτος στο Νεπάλ εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων.