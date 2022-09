Νέος βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας ο Κάρολος

Η βασίλισσα Ελισάβετ, η μακροβιότερη μονάρχης της Βρετανίας, έφυγε απόψε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, με τον μεγαλύτερο γιο της, τον 73χρονο Κάρολο να χρίζεται αυτομάτως βασιλιάς.

«Η βασίλισσα απεβίωσε εν ειρήνη στο Μπαλμόραλ σήμερα το απόγευμα», αναφέρει η ανακοίνωση των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ. Επίσης αναφέρεται πως «ο Βασιλιάς και η σύζυγός του θα παραμείνουν στο κάστρο Μπαλμόραλ και θα πάνε στο Λονδίνο αύριο».

Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας είχαν σπεύσει στο πλευρό της Ελισάβετ, στο κάστρο Μπαλμόραλ της Σκωτίας, αφότου οι γιατροί εξέφρασαν νωρίτερα ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της. Το BBC ανακοίνωσε τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ και μετέδωσε τον εθνικό ύμνο.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022