Νέος δίσκος από τον μπλουζίστα Keb’ Mo’ την άλλη εβδομάδα

Ο Keb’ Mo’ είναι ένας εξαίρετος Αμερικανός μπλουζίστας της νέας γενιάς των blues, παρόλο που είναι ήδη 70 ετών. Γεννημένος στο νότιο Λος Άντζελες κάτω από το πραγματικό όνομα Kevin Roosevelt Moore, ζει στο Νάσβιλ και εμπνέεται από το πνεύμα των Delta blues.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Κιθαρίστας, συνθέτης και τραγουδιστής παρέμεινε ανοιχτός στις επιρροές από την φολκ, το ροκ, την τζαζ, την ποπ και την κάντρυ. Έχει κερδίσει πέντε βραβεία Grammy.

Ξεκίνησε την καριέρα του παίζοντας μεταλλικά κρουστά σε μία μπάντα καλύψο. Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος, η μεγαλύτερη επιρροή στη μουσική του ήταν από τον θρυλικό Robert Johnson. Συνεργάστηκε με τους Jefferson Airplane, τον μεγάλο μπλουζίστα Albert Collins, τον Jackson Browne, την Bonnie Raitt, τον Dr. John και πολλούς άλλους.

Αναμένεται ο νέος του μεγάλος δίσκος με γενικό τίτλο “Good To Be…”, ο οποίος θα κυκλοφορήσει στις 21 Ιανουαρίου και θα συμπεριλαμβάνει 13 νέες ηχογραφήσεις. Μία εξ αυτών είναι και το κομμάτι “Good To Be (Home Again)”, που μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.

