Σήμερα κυκλοφόρησε ο ολοκαίνουργιος μεγάλος δίσκος του Neil Young

Το άλμπουμ “Barn”, που κυκλοφόρησε σήμερα στην παγκόσμια αγορά, είναι το 41ο στούντιο άλμπουμ του Καναδο-αμερικανού Neil Young και το 14ο που έκανε μαζί με την rock μπάντα του, τους Crazy Horse.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Μία ταινία με τον ίδιο τίτλο πρόκειται επίσης να βγει σε Blu-ray και θα είναι σκηνοθετημένη από την σύζυγο του Neil Young, την γνωστή ηθοποιό Daryl Hannah, με την οποία παντρεύτηκε το 2018.

Ο δίσκος ηχογραφήθηκε στο Studio in the Clouds στα περίφημα Rocky Mountains του Colorado. Εχει ήδη λάβει θετικές κριτικές και έχει δώσει μέχρι στιγμής δύο σινγκλς, τα “Song of the Seasons” και “Welcome Back”.

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 3 το πρωί, ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “After Midnight… όπως έλεγε και ο J.J. Cale”, με πολλή και καλή μουσική).