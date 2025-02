Νέα Υόρκη: Την μεταπήδησή του στους Ρεπουμπλικάνους συζητά ο δήμαρχος – Ποινικές διώξεις κατά των Αρχών για «προστασία» παράτυπων μεταναστών

Ο δήμαρχος της μεγαλούπολης της Νέας Υόρκης, ο Έρικ Άνταμς, κεντρώος πολιτικός, πρώην ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας, εκλεγμένος με τους Δημοκρατικούς, συζητά το ενδεχόμενο να πάρει μέρος σε εσωκομματική διαδικασία των Ρεπουμπλικάνων, καθώς αναζητεί τρόπο να διεκδικήσει δεύτερη θητεία στο αξίωμα, ανέφερε χθες Τετάρτη η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη πηγές της ενήμερες σχετικά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο δήμαρχος Άνταμς συνέχιζε τις συζητήσεις για τις επιλογές του ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου μόλις τη Δευτέρα.

Mayor Eric Adams on Tucker says people tell him that he doesn’t sound like a Democrat. He says it’s because the Democratic Party left him and working class people along time ago. pic.twitter.com/1gm4RV6FDJ

— Insurrection Barbie (@DefiyantlyFree) January 21, 2025