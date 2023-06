Νέα Υόρκη: Φωτιά στο εμβληματικό κατάστημα του κοσμηματοπωλείου Tiffany’s

Φωτιά ξέσπασε στο υπόγειο του εμβληματικού καταστήματος Tiffany & Co. στην Πέμπτη Λεωφόρο της Νέας Υόρκης, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι. Βίντεο έδειχναν καπνό να βγαίνει από το υπόγειο του εμβληματικού καταστήματος, το οποίο άνοιξε ξανά τον Απρίλιο μετά από εκτεταμένη ανακαίνιση.

Fire tears through newly refurbished Tiffany building https://t.co/S8HGgdgA16 via @MailOnline

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από έναν μετασχηματιστή υψηλής τάσης.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο κατάστημα του κοσμηματοπωλείου, που βρίσκεται δίπλα από τον Πύργο Τραμπ, έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές το 1961 όταν η Όντρεϊ Χέπμπορν πρωταγωνίστησε στην ταινία “Breakfast at Tiffany’s”.

Whoa. Tiffany & Co. Building is on fire in Manhattan. #NewYork #NYC #Tiffany pic.twitter.com/k07sPF2gXh

— xťřåbíğģğ *Not Valid In Some States (@xtrabiggg) June 29, 2023