Η NASA σχεδιάζει εξόρυξη πόρων στη Σελήνη μέσα στην επόμενη δεκαετία

Τρόπους να εκμεταλλευτεί τους πόρους της Σελήνης μέσα στην επόμενη δεκαετία αναζητά η NASA. Μάλιστα η Εθνική Υπηρεσία Αεροναυπηγικής και Διαστήματος στοχεύει να ξεκινήσει την εκσκαφή του εδάφους του δορυφόρου της Γης μέχρι το 2032.

Έπειτα από 50 χρόνια απουσίας, η NASA ετοιμάζεται να στείλει αστροναύτες στη Σελήνη μέχρι το 2025 στο πλαίσιο της αποστολής Artemis. Στόχος της αποστολής είναι η περαιτέρω εξερεύνηση της επιφάνειας του φεγγαριού, η συλλογή πληροφοριών για μια μελλοντική αποστολή στον Άρη, που η υπηρεσία ελπίζει ότι θα πραγματοποιήσει αργότερα.

«Θα συνεργαστούμε με εμπορικούς και διεθνείς εταίρους και θα δημιουργήσουμε την πρώτη μακροπρόθεσμη παρουσία στη Σελήνη. Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι μάθουμε στη Σελήνη και γύρω από αυτήν, για να κάνουμε το επόμενο τεράστιο άλμα: να στείλουμε τους πρώτους αστροναύτες στον Άρη», αναφέρει η αμερικανική διαστημική υπηρεσία στον ιστότοπό της.

Happy #InternationalDayofHumanSpaceFlight! We work with our commercial + international partners to launch humans to space and are preparing to send humans to the Moon and on to Mars. See how: https://t.co/LDVj33uPd4 pic.twitter.com/a5NPuS5Alm

