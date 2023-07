Νέα Υόρκη: Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού ταξί στη μέση του δρόμου – Σκληρό ΒΙΝΤΕΟ

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από μια ομάδα πέντε ατόμων έπεσε ένας οδηγός ταξί στη Νέα Υόρκη. Το περιστατικό συνέβη σε έναν πολυσύχναστο δρόμο του Μανχάταν την περασμένη εβδομάδα, με την επίθεση σε βάρος του ταξιτζή να καταγράφεται από κάμερα.

Το βίντεο δείχνει τρεις γυναίκες και δύο άνδρες να χτυπούν με μανία τον 60χρονο οδηγό ταξί κοντά στην 6η Λεωφόρο και τη W. 34th Street στις 19 Ιουλίου.

Ο ταξιτζής προσπαθεί να αποφύγει τα χτυπήματά τους και σκύβει να πάρει ένα αντικείμενο από τον δρόμο, αλλά το σφυροκόπημα είναι αδιάκοπο. Κάποια στιγμή, χάνει την ισορροπία του και σωριάζεται δίπλα στο ταξί του, ενώ μία από τις γυναίκες που συμμετείχε στην επίθεση τον χτυπάει αρκετές φορές και τον κλωτσάει στο στήθος, όπως φαίνεται στο βίντεο που παρουσιάζει η New York Post.

Το θύμα προσπαθεί να προστατεύσει το κεφάλι του με τα χέρια του, ενώ οι περαστικοί παρακολουθούν ξυλοδαρμό χωρίς να κάνουν τίποτα για να βοηθήσουν τον άτυχο ταξιτζή. Η γυναίκα απομακρύνεται από έναν από τους άνδρες πριν τελειώσει το βίντεο.

Ο 60χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο ταξιτζής και τα άτομα που συμμετείχαν στην επίθεση διαπληκτίστηκαν πριν από τον άγριο ξυλοδαρμό.

Δύο από τους υπόπτους – ο 35χρονος Howard Colley και η 51χρονη Natalie Morgan, και οι δύο από το Μπρούκλιν – συνελήφθησαν στο σημείο της επίθεσης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η Ομοσπονδία Οδηγών Ταξί της Πολιτείας της Νέας Υόρκης ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη. «Πρέπει να πιάσουμε αυτούς τους κακοποιούς και να τους κλείσουμε μέσα», ανέφερε ο εκπρόσωπος της NYSFTD, Φερνάντο Ματέο σε δήλωσή του. «Αυτός ο οδηγός δεν άξιζε αυτόν τον βάναυσο ξυλοδαρμό. Οι επιθέσεις, τα μαχαιρώματα, οι πυροβολισμοί και οι ληστείες πρέπει να σταματήσουν» είπε και υπενθύμισε τη θανατηφόρα επίθεση σε βάρος 52χρονου οδηγού ταξί στην Νέα Υόρκη πέρυσι στο Κουίνς.

