Nέα απάντηση από τον «Παπαρατσένκο»: Η Σοβιετική Ένωση μου πρόσφερε δωρεάν εμβόλιο εφ’ όρου ζωής κατά του κομμουνισμού

Ο Σεργκέι Ραντσένκο ή “Παπαρατσένκο” -κατά τον Δημήτρη Κουτσούμπα– με νέα ανάρτησή του απάντησε σε όσους λένε ότι είναι “αντικομμουνιστής”. Όπως έγραψε ο ακαδημαϊκός, που ζει και εργάζεται στις ΗΠΑ, σε ανάρτησή του στο twitter, “παρεμπιπτόντως, όσοι υποστηρίζουν ότι είμαι αντικομμουνιστής: Συμφωνώ. Φυσικά, είμαι αντικομμουνιστής. Έχω εμπειρία από πρώτο χέρι από τη Σοβιετική Ένωση, η οποία μου πρόσφερε δωρεάν εμβόλιο εφ’ όρου ζωής κατά του κομμουνισμού. Δεν απαιτείται συμπληρωματική δόση”.

By the way, people who argue that I am an anti-Communist: I agree. Of course, I am an anti-Communist. I have first-hand experience of the USSR, which offered free-of-charge lifetime inoculation against Communism. No boosters required!

— Sergey Radchenko (@DrRadchenko) February 1, 2022