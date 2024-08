Μυστήριο στον ουρανό της Κίνας: 7 «ήλιοι» εμφανίστηκαν ξαφνικά – Όλες οι θεωρίες – ΒΙΝΤΕΟ

‘Ένα σπάνιο περιστατικό συνέβη στην Κίνα, όταν επτά «ήλιοι» έκαναν την εμφάνισή τους στον ουρανό της ασιατικής χώρας. Σε βίντεο που έχει τραβήξει μια υπάλληλος νοσοκομείου στην πόλη Τσένγκντου απαθανατίζονται επτά στη σειρά «ήλιοι» μέσα στα σύννεφα, με διαφορετικές αποχρώσεις.

Δείτε σχετική φωτογραφία

Σύμφωνα με τη γυναίκα που τράβηξε το βίντεο, το φαινόμενο ήταν ορατό για περίπου ένα λεπτό, από διάφορες γωνίες και μετά επανήλθε η κανονικότητα. Τα σχόλια που δέχτηκε στην πλατφόρμα όπου ανέβασε το συγκεκριμένο βίντεο ήταν εκατοντάδες, με άλλους να μιλάνε για «βιβλική καταστροφή» και άλλους να κάνουν χιούμορ, λέγοντας ότι και η Γη έχει «αστιγματισμό».

Δείτε φωτογραφία

Κι όμως, σύμφωνα με τους ειδικούς που ανέλυσαν το βίντεο δεν πρόκειται για φυσικό φαινόμενο, αλλά για μια οπτική ψευδαίσθηση, που προκλήθηκε από τη διάθλαση του φωτός μέσα από το τζάμι του παραθύρου του νοσοκομείου, απ’ όπου η γυναίκα τραβούσε το βίντεο.

Δείτε το εκπληκτικό βίντεο

Seven “suns”🌞appeared in the sky of Chengdu, SW #China‘s Sichuan on Monday. The stunning phenomenon is likely a result of light refraction and scattering. pic.twitter.com/iN4ejMlbIT

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) August 20, 2024