MV Sounion: Κατασβέστηκαν οι 18 εστίες φωτιάς στο ελληνόκτητο τάνκερ – Επιχείρηση ρυμούλκησης προς το Σουέζ

Ολοκληρώθηκαν, την Κυριακή 6 Οκτωβρίου, με απόλυτη επιτυχία οι επικίνδυνες εργασίες κατάσβεσης των 18 εστιών πυρκαγιών που έκαιγαν επί του υπό ελληνική σημαία ελληνόκτητου τάνκερ MV SOUNION.

Πηγές από το υπουργείο Ναυτιλίας ανέφεραν στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι η κατάσβεση πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένη ναυαγοσωστική ομάδα 27 ατόμων με την υποστήριξη του ναυαγοσωστικού πλοίου ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ.

Υπενθυμίζεται ότι η ένοπλη ομάδα των Χούθι χτύπησε το πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα στις 21 Αυγούστου, ενώ τοποθέτησε και εκρηκτικά που προκάλεσαν τις πυρκαγιές οι οποίες μαίνονταν μέχρι την κατάσβεσή τους προχθές.

Yemen’s Houthis show footage of Greek ship (SOUNION) burning in the Red Sea following Houthi attack.

The 25-member crew was rescued by an EU naval mission.

The tanker was carrying crude oil from Iraq to Greece when it came under attack. pic.twitter.com/uDEpAwdY6K

