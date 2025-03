Μιανμάρ: Bίντεο παγιδευμένων καταγράφουν τη φρίκη κάτω απ’ τα ερείπια – Ερωτήματα για την κατάρρευση του πολυώροφου κτιρίου στην Μπανγκόκ

Άλλο ένα πτώμα ανασύρθηκε σήμερα από το υπό κατασκευή κτίριο των τριάντα ορόφων στην πρωτεύουσα Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, το οποίο κατέρρευσε από τον ισχυρό σεισμό της Παρασκευής που είχε επίκεντρο στη γειτονική Μιανμάρ, ανακοίνωσε σήμερα η ομάδα εθελοντών διασωστών Fire and Rescue Thailand σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά τον εντοπισμό του θύματος αυτού, ο απολογισμός των νεκρών από την κατάρρευση του κτιρίου ανήλθε σε 12 και ο συνολικός αριθμός των νεκρών στη χώρα σε 19, ενώ 75 εργάτες εξακολουθούν να αγνοούνται στα συντρίμμια του κτιρίου.

Η αναπληρώτρια κυβερνήτης της Μπανγκόκ Ταβίντα Καμόλβετζ δήλωσε ότι οι 72 ώρες που έχουν περάσει μειώνουν τις ρεαλιστικές πιθανότητες για την ανεύρεση επιζώντων στα ερείπια και σημείωσε: «Πρέπει να επιταχύνουμε. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε ούτε ύστερα από 72 ώρες».

Οι αρχές της Ταϊλάνδης ερευνούν διάφορες υποθέσεις για να κατανοήσουν τους λόγους που ο ισχυρός σεισμός προκάλεσε την κατάρρευση του υπό κατασκευή τριανταώροφου κτιρίου, στη μόνη μεγάλη ζημιά που προκλήθηκε στην Μπανγκόκ.

The skyscraper collapsed in Bangkok, Thailand is the Budget Bureau building constructed by CR10g, a subsidiary of state owned China Railway Engineering Corporation. At least 3 dead and 81 people remain trapped at scene. pic.twitter.com/OMaMEPsFRi

