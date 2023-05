Met Gala: Οι «γάτες» που έκλεψαν τις εντυπώσεις

Γεμάτο γάτες το φετινό “Met Gala“.

Άλλο ένα “Met Gala” μονοπώλησε το ενδιαφέρον. Φέτος το θέμα της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στο σχεδιαστή Καρλ Λάγκεφερντ και οι προσκεκλημένοι θα έπρεπε να εμπνευστούν για τις εμφανίσεις τους, από την ζωή και το έργο του. Άλλοι φόρεσαν παλαιές δημιουργίες του, άλλοι φόρεσαν κάτι που να παραπέμπει σε ρούχα του και άλλοι… ντύθηκαν γάτες.

Ο αείμνηστος σχεδιαστής είχε μεγάλη αγάπη στις γάτες. Η γάτα του που ακούει στο όνομα Σουπέτ και είναι ίσως η πιο διάσημη γάτα του κόσμου, είχε κληρονομήσει μερίδιο από την περιουσία του σχεδιαστή, καθώς την είχε συμπεριλάβει στην διαθήκη του. Η Σουπέτ, η οποία έχει και προφίλ στο instagram, με χιλιάδες ακολούθους, “επιβεβαίωσε” μέσα από την πλατφόρμα, ότι δεν θα παραστεί στην εκδήλωση.

Μπορεί λοιπόν η γλυκύτατη πλούσια γάτα να μην εμφανίστηκε στο “Met Gala”, όμως διάφοροι αστέρες την τίμησαν. Συγκεκριμένα, η Κλόι Φίνεμαν κρατούσε ένα τσαντάκι, το οποίο ήταν μία ροζ έκδοση της Σουπέτ και ο Τζάρεντ Λέτο έκλεψε τις εντυπώσεις καθώς φόρεσε ένα ολόσωμο κοστούμι, που ήταν ακριβής απεικόνιση της κληρονόμου του Καρλ Λάγκεφερντ. Από την άλλη ο Λιλ Νας Χ ξεκίνησε να νιαουρίζει στους δημοσιογράφους, ενώ η Ντότζα Κατ, είχε ένα τρομακτικά αληθοφανές πρόσωπο γάτας.

Lil Nas X chatting with reporters at the #MetGala pic.twitter.com/7sLfAajVeS

Chloe Fineman and her cat purse at the #MetGala. 🐱 pic.twitter.com/KFf22NpfPD

— Variety (@Variety) May 1, 2023