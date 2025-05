Met Gala 2025: Σάλος με την «προσβλητική» εμφάνιση της Lisa των Blackpink – Το αμφιλεγόμενο εσώρουχο με την Ρόζα Παρκς που φόρεσε η σταρ του «The White Lotus»

Η φετινή εμφάνιση της Lisa Manobal στο Met Gala προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα social media, όχι για το ταλέντο της στην υποκριτική ή τη φήμη της ως μέλος του K-Pop συγκροτήματος Blackpink, αλλά για μια στιλιστική επιλογή που θεωρήθηκε από πολλούς προσβλητική και ακατάλληλη.

Η 28χρονη σταρ, που πρόσφατα συμμετείχε στη σειρά «The White Lotus», έκανε το ντεμπούτο της στο Met Gala τη Δευτέρα, εμφανιζόμενη στο κόκκινο (μπλε) χαλί με ένα look από τον οίκο Louis Vuitton, το οποίο περιλάμβανε ένα κεντημένο μαύρο σακάκι, καλσόν με το λογότυπο του οίκου και ένα δαντελένιο κορμάκι που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία – ιδιαίτερα στο κάτω μέρος.

‘The White Lotus’ star slammed for ‘distasteful’ Rosa Parks underwear Met Gala outfit: ‘Crazy’ https://t.co/LBdzuUW9aq pic.twitter.com/wG6ZrudAIy — New York Post (@nypost) May 6, 2025



Το θέμα της βραδιάς ήταν εμπνευσμένο από την επερχόμενη έκθεση του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης (Met) της Νέας Υόρκης με τίτλο «Superfine: Tailoring Black Style», εστιάζοντας στο ανδρικό ντύσιμο και στον Μαύρο δανδισμό.

Το σχέδιο που φορούσε η Lisa προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς αρκετοί χρήστες στα social media εντόπισαν πρόσωπα μέσα στο δαντελένιο ύφασμα – και ένα από αυτά φέρεται να μοιάζει εντυπωσιακά με την Αμερικανίδα ακτιβίστρια για τα πολιτικά δικαιώματα, Ρόζα Παρκς.

despite saying the n-word multiple times and never apologizing, lisa doesn’t seem to care as she wears underwear with images of ROSA PARKS, a civil rights icon who fought against racial injustice. pic.twitter.com/78P1LnCros — rim ✦ (@bratzzzmin) May 5, 2025



Η αντιπαράθεση εντάθηκε όταν χρήστες του Χ άρχισαν να σχολιάζουν αρνητικά την επιλογή αυτή, ιδίως σε μια βραδιά που ήταν αφιερωμένη στον εορτασμό της μαύρης κουλτούρας.

«Όποιος έντυσε τη Lisa απόψε την μισεί», έγραψε ένας χρήστης. «Γιατί να βάλεις τη Ρόζα Παρκς στον πισινό της; Σε μια βραδιά που τιμά τη μαύρη αριστεία, βάζεις ένα σύμβολο των πολιτικών δικαιωμάτων στα οπίσθιά σου;»

Ένας άλλος χρήστης σχολίασε: «Η Ρόζα Παρκς στο εσώρουχό σου λιγότερο από 3 μήνες αφότου βγήκαν στο φως βίντεο με σένα να λες τη λέξη με το “Ν” [σ.σ. νέγρος] είναι κάπως τρελό, αλλά ίσως είναι ιδέα μου!»



«Ποιος στο καλό σκέφτηκε ότι είναι καλή ιδέα να βάλεις τα πρόσωπα σημαντικών μαύρων γυναικών σε ένα ζευγάρι εσώρουχα;» αναρωτήθηκε ένας άλλος.

«Αναρωτιόμουν γιατί είναι trending η Ρόζα Παρκς, πανικοβλήθηκα… Δεν μπορεί η Lisa να έχει τη Ρόζα Παρκς πάνω στα εσώρουχά της. Ποιος νόμισε ότι αυτό είναι μια καλή ιδέα; Όχι μόνο είναι απίστευτα προσβλητικό, αλλά πώς αυτό συνδέεται με το θέμα;», πρόσθεσε κάποιος άλλος χρήστης.

‘The White Lotus’ star slammed for ‘distasteful’ Rosa Parks underwear Met Gala outfit: ‘Crazy’ https://t.co/Hn7AtRFaik pic.twitter.com/jo5rDc3eWc — New York Post (@nypost) May 6, 2025



Το σκάνδαλο φούντωσε περαιτέρω, καθώς επανήλθαν στη δημοσιότητα παλιά βίντεο από οντισιόν προτού γίνουν διάσημες, όπου η Lisa και άλλα μέλη των Blackpink -όπως οι Jennie και Rosé- φέρονται να χρησιμοποιούν ρατσιστική φρασεολογία επί σκηνής.

Καμία από τις καλλιτέχνιδες δεν έχει αναγνωρίσει ή ζητήσει συγγνώμη για το συμβάν, γεγονός που τροφοδότησε την οργή για την αντιληπτή ασέβεια.

BLACKPINK’s Lisa Sparks Controversy at the Met Gala Over Alleged Rosa Parks Mugshot Image on Her Underwear. She also used the N -Word. pic.twitter.com/FKB2MkxpuT — What’s Da Bizness (@whatsdabizness) May 6, 2025



«Χωρίς αμφιβολία το χειρότερο look της βραδιάς», σχολίασε κοφτά άλλος χρήστης.

Εκπρόσωπος του Louis Vuitton επιβεβαίωσε στο The Cut ότι το σχέδιο δημιουργήθηκε από τον Αμερικανό καλλιτέχνη Χένρι Τέιλορ και αποτελείται από «πορτρέτα προσώπων που υπήρξαν μέρος της ζωής του καλλιτέχνη».

Lisa being invited to the met gala celebrating black fashion despite saying the n word and then wearing underwear with Rosa parks’ face on it is crazy to me pic.twitter.com/faoSdwA0Dc — shamayam ★🎸🎧 (@whoisshamayam) May 6, 2025



Το μοτίβο είχε παραγγελθεί αρχικά από τον Pharrell Williams για την ανοιξιάτικη συλλογή του 2024.

Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα αν κάποιο από τα πρόσωπα είναι πράγματι η Ρόζα Παρκς, με το The Cut να αναφέρει ότι ακολούθησε επικοινωνία με τον οίκο ζητώντας διευκρινίσεις, χωρίς να δοθούν συγκεκριμένα ονόματα.

Μέχρι η Lisa να τοποθετηθεί δημόσια για την εμφάνισή της, η φράση «Rosa Parks underwear» συνεχίζει να κυριαρχεί στις τάσεις του X, αφήνοντας τη συζήτηση ανοιχτή.